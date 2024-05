Lunedì 6 Maggio 2024, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 15:04

Il piccolo Archie compie 5 anni. Il primogenito di Harry condivide la data del suo compleanno, 6 maggio, con un avvenimento molto importante per nonno Carlo, incoronato proprio nello stesso giorno. Oggi, infatti, si festeggia il primo anniversario dell'incoronazione del re, dopo la morte della regina Elisabetta. Mamma Meghan Markle e papà Harry, da quando si sono trasferiti in America, a Montecito, hanno ridotto l'esposizione mediatica dei loro figli al minimo indispensabile, motivo per cui non si avrà la solita foto ufficiale condivisa dai canali social, come ci hanno abituato Kate e William.

Tuttavia, alcune fonti vicine alla famiglia reale hanno fatto sapere che re Carlo sta preparando una sorpresa per il piccolo Archie.

La sorpresa di nonno Carlo

Archie e Lilibet soffrono molto la lontananza dalla famiglia paterna e le tensioni tra Harry e la Royal Family tendono ad allontanarli ancora di più. Re Carlo, tuttavia, ha sempre avuto un debole per i suoi nipotini, proprio come l'amata regina Elisabetta, e ha deciso di fare un passo verso il secondogenito e la sua famiglia americana.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il re avrebbe intenzione di fare una videochiamata con l'America per augurare di "persona" un buon compleanno al piccolo Archie: «Re Carlo non ama le nuove tecnologie, ma desidera disperatamente restare in contatto con i suoi nipoti dall'altra parte dell'Atlantico, quindi chiamerà sicuramente Harry e augurerà ad Archie buon compleanno». Aggiunge poi: «Carlo ha chiesto informazioni sulle videochiamate, ma secondo i suoi assistenti l'idea lo mette a disagio; una normale telefonata a Harry significherebbe scambiare poco più di una parola con Archie, ma a quel punto dovrebbe scambiare qualche parola anche con Meghan, prospettiva che lo riempirebbe di terrore».

Il regalo di mamma Meghan e papà Harry

Il magazine People ha rivelato che Archie festeggerà il suo compleanno con «una festa tranquilla, a casa. Avranno amici intorno a loro e la mamma di Meghan, Doria Ragland. Lei e Harry pare che abbiano preso un bellissimo regalo per il loro bambino: una bicicletta, consegnata a mano presso la loro casa di Montecito dal Mad Dogs & Englishmen Bike Shop. Magari con sidecar per portare il suo cane con sé a spasso, visto che il negozio è specializzato proprio in questo tipo di prodotti».