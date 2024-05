Martedì 7 Maggio 2024, 23:50

L’INDAGINE

E’ morto a 59 anni il medico Guido Correale, coinvolto quasi sette mesi fa in un incidente stradale in via Monti Lepini. Era ricoverato all’Icot di Latina dove si è spento, il 5 maggio, in seguito a una serie di complicazioni. Sul caso indaga la Procura di Latina, il fascicolo inizialmente aperto per lesioni gravi è stato purtroppo modificato con l’ipotesi di omicidio stradale, ieri è stata effettuata l’autopsia. Il funerale di Guido Correale, medico molto conosciuto e stimato a Latina, sarà celebrato giovedì alle 15 nella cattedrale di San Marco.

L’incidente è avvenuto il 26 ottobre 2023 in via Monti Lepini. Quel pomeriggio Correale era in sella alla sua motocicletta quando è entrato in collisione con una Fiat Panda, poco prima di Borgo San Michele. Il medico viaggiava su una Ducati rossa provenendo dal borgo in direzione di Latina. Poco prima delle 17 lo scontro con la Panda guidata da un uomo di 70 anni, sbucato da una stradina poco visibile al lato della Monti Lepini.

Secondo la ricostruzione l’impatto è stato violento, il medico ha colpito in pieno la fiancata sinistra dell’auto, rovinando a terra per qualche metro. Dopo l’intervento dell’ambulanza i sanitari hanno trasportato il motociclista all’ospedale Goretti di Latina in codice rosso, con ferite gravi dovute all’impatto e alla successiva caduta. Il trasferimento all’Icot è stato successivo. Praticamente illeso, invece, il 70enne sulla Panda, una guardia zoofila che usciva dalla vicina clinica veterinaria. I rilievi furono effettuati dalla polizia Stradale.