Treni, stop di 35 giorni tra Terni e Foligno: ci sono i lavori. Come cambiano le percorrenze, i bus sostitutivi e i convogli soppressi

PERUGIA Da ieri sera è chiuso il tratto della linea ferroviaria Orte- Falconara che va dalle stazioni di Terni a quella di Foligno. Fino alla mattina dell’8 giugno sono 35 giorni di lavori che rivoluzionano il trasporto ferroviario e spaccano l’Umbria dei treni in due. Il tutto per permettere una serie di interventi di messa in sicurezza e ammodernamento delle tecnologie da parte di Rfi. Lavori da venti milioni di euro che vedranno al lavoro 120 addetti. Uno stop che riguarderà un’ottantina di convogli programmati giornalmente (tra andata e ritorno) compreso la soppressione (il primo treno è stato cancellato ieri sera) dei Frecciargento.

IL PIANO

Il piano di Trenitalia per garantire i servizi prevede bus sostitutivi tra Foligno e Terni, orari rimodulati soprattutto per i treni regionali e Intercity deviati su Terontola (quelli in arrivo da Ancona e quelli in partenza da Perugia sempre per Roma e conseguente ritorno anche verso le Marche). Eccolo il dettaglio. I treni Intercity Milano-Terni saranno soppressi tra e Foligno-Terni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus Gli Intercity Roma-Ancona saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate di Terni e Spoleto. Previsti collegamenti sostitutivi con bus. Gli Intercity Roma-Perugia deviati sulla Orte-Terontola (i tempi di percorrenza verso Roma da Perugia sono i linea con quelli delle tratta più tradizionale) con orari rimodulati e soppressione delle fermate tra Terni e Perugia Ponte San Giovanni. Per quanto riguarda i treni regionali da oggi fino alle 5 dell’8 giugno, modifiche di orario per gli Ancona–Roma, i Perugia–Roma gli Ancona–Foligno, Perugia–Foligno e Terni-Roma. Sulla Foligno-Terni sono previste corse con i bus sostitutivi. I treni Terni–Roma, oltre ad alcune rimodulazioni di orario, subiranno anche alcune cancellazioni, ma è stato allestito, come chiesto dal Comitato del Coordinamento dei pendolari umbri il nuovo treno regionale 34773 Terni 8,24-Roma Tiburtina 10,05.

A proposito, il Coordinamento suggerisce ai viaggiatori di consultare costantemente gli orari dei treni per tutto il periodo dello blocco.

LO SCIOPERO

In mezzo ai 35 giorni di stop c’è anche, dalle 21 di oggi alle 21 di domani, lo sciopero nazionale indetto dall’Usb lavoro privato che secondo il Gruppo Fs o «potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia».

I CANTIERI

I lavori appaltati dai Rfi prevedono la realizzazione di una galleria artificiale paramassi (lunga 40 metri) per la protezione della sede ferroviaria da fenomeni di dissesto idrogeologico e rafforzamento delle pareti rocciose per 360 metri nella zona di Valserra dove ci fu la frana il 7 gennaio 2021. Verrà realizzato lo slab track nella galleria Balduini nella tratta Baiano-Giuncano, lunga circa 1700 metri. Lo slab track, spiegano da Rfi, è una metodologia innovativa, in cui il binario non ha massicciata con traversine e pietrisco ma è realizzato su una struttura prefabbricata in cemento armato e ha l’obiettivo di ridurre la frequenza degli interventi di manutenzione assicurando così maggiore regolarità alla circolazione ferroviaria. Previsti anche lavori propedeutici al potenziamento tecnologico nella stazione di Spoleto, legati alla realizzazione del nuovo Acc (Apparato centrale Computerizzato), cioè la cabina di regia che gestisce circolazione ferroviaria, soprattutto in caso di criticità, garantendo una maggiore flessibilità nell’uso dei binari di stazione. Con l’occasione avranno un’accelerazione i lavori del raddoppio della tratta Spoleto-Campello e verrà realizzato un intervento propedeutico all’attivazione dell’Ertms (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, tra Foligno, Terni e Orte.