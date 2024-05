Missione salvezza, la Benacquista stasera affronta Chiusi

BASKET

Se quella della salvezza è una missione quasi impossibile, non esisteva modo migliore per cominciare. La vittoria ottenuta dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket la scorsa domenica in casa della Sella Cento, infatti, ha regalato punti e soprattutto morale alla squadra di coach Sacco, in grado di battere a domicilio la capolista della classifica di questa terza e ultima fase per rimanere in serie A2. Una bella iniezione di fiducia in vista della seconda gara in programma questa sera alle 20:30 al palasport di Cisterna, dove i nerazzurri se la vedranno con l’Umana Chiusi. La formazione toscana, terza a quota 22 punti nella classifica del girone salvezza (anche se dispone ancora di una partita da recuperare), è l’unica di questa fase che i pontini non hanno mai affrontato durante la stagione regolare. La prima sfida dell'anno fra i due quintetti vedrà dunque capitan Parrillo e compagni giocarsela con la ferma intenzione di dare continuità al bel successo ottenuto tre giorni fa, senza però sottovalutare l'avversario. «Chiusi ha sicuramente l’atteggiamento giusto per affrontare questo girone salvezza e per impensierire tutte le squadre» ha confermato il viceallenatore della Benacquista Vincenzo Cavazzana: «È una formazione che lotta, senza grandi individualità, ma che può contare su una panchina lunga e sulla grande energia del gruppo.

Nella fase a orologio ha vinto 6 partite su 10: di conseguenza, lo spirito e la sicurezza conquistati gli permettono di poter dar fastidio a chiunque, motivo per cui deve essere rispettata. Sarà una partita da giocare con il coltello fra i denti». «Non abbiamo mai affrontato Chiusi in questa stagione, ma sappiamo tutti che è un avversario capace e che sa lottare. Lo ha dimostrato nelle ultime gare» gli ha fatto eco Ivan Allipiev, trascinatore dei pontini nell'ultima sfida grazie ai suoi 32 punti: «Del resto, anche noi abbiamo mostrato un volto diverso nelle ultime uscite: per questo mi aspetto una grande partita. I nostri avversari arriveranno pronti per la battaglia, ma noi vogliamo difendere il nostro campo e mantenere alte le speranze per l’obiettivo finale».

Fabrizio Scarfò

