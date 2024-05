Mercoledì 8 Maggio 2024, 00:58

Ha confidato all’amico che vive in Inghilterra la sua ferma intenzione di togliersi la vita. Lui avvisa la polizia inglese che gira immediatamente la segnalazione al ministero degli Interni italiano. A quel punto, intervengono i carabinieri che identificano la giovane ragazza e la salvano. Una storia di solitudine e di difficoltà che arriva da Cisterna. Protagonista una minorenne stava attraversando un periodo difficile.

Minorenne annuncia il suicidio, salvato dall'amico all'estero

Tutto è nato da una segnalazione giunta alla polizia inglese da un ragazzo che risiede in Inghilterra. Il giovane ha spiegato ai poliziotti britannici di essere a conoscenza della volontà di una ragazza italiana, con cui aveva instaurato un rapporto di amicizia e che sentiva molto spesso al telefono, di volersi togliere la vita. Gli agenti della polizia d’oltremanica hanno raccolto la denuncia del ragazzo e hanno quindi immediatamente contattato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia del ministero degli interni di Roma.

Poche però le informazioni fornite dai colleghi inglese se non che la giovane aspirante suicida risiedeva a Cisterna. A quel punto il servizio del ministero degli Interni ha contattato le forze dell’ordine presenti sul territorio, “girando” la segnalazione al comando provinciale dei carabinieri e quindi al reparto territoriale di Aprilia.

I soccorsi

Nonostante i pochi dati ricevuti circa l’identità della ragazza e l’esatta ubicazione dell’abitazione della minorenne, i militari della stazione di Cisterna hanno avviato subito le ricerche sul territorio. Dopo qualche ora, i carabinieri pontini sono riusciti a rintracciare la ragazza all’interno di un’abitazione dove viveva con i nonni e la madre.

La giovane è stata accompagnata presso gli uffici dell’Arma dove è stata ascoltata dai militari, in maniera particolare da una donna carabiniere che, libera dal servizio e attualmente iscritta al corso allievi marescialli alla scuola di Velletri, è riuscita a raccogliere i pensieri più intimi della minorenne che le ha confermato il suo momento di estrema solitudine e l’idea di togliersi la vita. La ragazza è stata rassicurata e poi affidata al personale del pronto intervento sociale che ha gestito l’emergenza mettendo in sicurezza la giovane, in sinergia con l’arma dei carabinieri e con gli operatori dei servizi sociali del Comune di Cisterna.