Violento tamponamento tra auto e camion sulla Pontina

Un violento tamponamento tra un’auto e un camion si è registrato questa mattina sulla Pontina, all’uscita di borgo Piave, in direzione Latina. È qui che una Peugeot 208, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, ha colpito da dietro il mezzo che la precedeva diretto verso la rotonda alle porte della città, tamponandolo.

Fortunatamente, però, l’uomo di 85 anni alla guida dell’auto è rimasto illeso e per lui non si è reso neanche necessario l’intervento di un’ambulanza, malgrado la violenza dell'urto.

Sul posto, invece, sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i quali si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente e di gestire la viabilità.