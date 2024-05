Play off, il pareggio a Taranto condanna il Latina

SERIE C

Una grande gara non basta al Latina per qualificarsi al secondo turno play off. I nerazzurri giocano, creano e nel finale sprecano l'occasione giusta per vincere a Taranto. Finisce con un pari e tanti rimpianti.

Per la sfida da dentro o fuori Fontana presenta un Latina con De Santis, Marino, Vona e Ercolano davanti a Guadagno, Riccardi in cabina di regia coadiuvato da Crecco e Di Livio più D'Orazio e Paganini a supporto di Mastroianni All'8' il Taranto va ad un passo dal vantaggio con una giocata dalla sinistra di Bifulco , ma sulla conclusione a botta sicura si immola Vona. Il Latina non si scompone e al 12' mette i brividi alla difesa pugliese: D'Orazio da sinistra mette al centro per Mastroianni che non arriva per un soffio di testa, come Paganini che, appostato sul secondo palo, non riesce a colpire nel traffico.

Sono gli ospiti a tenere a comandare le operazioni nella parte iniziale, attraverso un giro palla paziente, i nerazzurri riescono a superare la prima linea di pressione rossoblù per poi dare la possibilità a Crecco e Di Livio di guadagnare campo e innescare Paganini a destra e D'Orazio a sinistra che, al 19', prova a spaventare Vannucchi con una conclusione dal limite che termina larga non di molto.

Il match resta sempre in equilibrio con il Taranto attento a non concedere troppi spazi ai nerazzurri e pronti, allo stesso tempo, a ribaltare immediatamente l'azione. Al 33' il Latina perde ingenuamente un pallone sulla propria trequarti, ma Bifulco indugia troppo e invece di calciare una volta al limite, preferisce un assist letto alla perfezione, però, da Di Livio, bravo rimediare. A creare di più, però, sono i pontini che al 36' spaventano ancora una volta il Taranto con una ripartenza veloce innescata da Mastroianni, bravo ad aprire a destra su Paganini che va al cross teso sul secondo palo su cui non arriva in spaccata D'Orazio.

Proprio sul finale di prima frazione è un'imbucata di Riccardi per Paganini a costringere Vannucchi all'uscita disperata, quanto produttiva, sul numero 77 nerazzurro.

Si va così al riposo in perfetta parità.

A inizio ripresa Capuano inserisce Valietti per Bifulco e Ladinetti al posto di Riggio, mentre Fontana dà fiducia agli stessi undici del primo tempo. Al 2' subito una chance per il Latina: Crecco effettua un cross dalla destra su cui D'Orazio va in rovesciata chiamando al grande intervento Vannucchi.

I nerazzurri accelerano e un minuto dopo è Ercolano che entra in area da sinistra e poi, con angolo di tiro ridotto, prova a sorprendere l'estremo difensore di casa che riesce a metterci una pezza. Gli uomini di Capuano soffrono la vivacità dei pontini che al 7' confezionano un'altra palla gol: altro servizio da sinistra di D'Orazio per Mastroianni che spreca sotto porta.

Capuano effettua altre due sostituzioni e i padroni di casa cambiano marcia: al 15' è De Marchi a cercare la conclusione a giro dal limite su cui però Guadagno non si fa sorprendere.

A metà secondo tempo, Fontana prova ad accelerare inserendo Capanni per Crecco. Dopodiché, vista la situazione di stallo, arriva anche il momento di Fabrizi e Del Sole. E a sette dalla fine, su cross di Paganini, è Mastroianni sprecare di testa il pallone qualificazione. L'ingresso Fella non cambia la situazione. Finisce così 0-0, pareggio che premia i padroni di casa. Un addio ai play off amaro per il Latina, protagonista di una grande partita, ma costretto ad abbandonare la poule promozione al primo turno come accaduto lo scorso anno. Davvero un gran peccato.

Davide Mancini

