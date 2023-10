Frosinone, "Turismo delle radici": sindaci e presidente dell'assise provinciale a Roma all'incontro con il ministro Tajani

Si è svolto, nella sala delle conferenze internazionali della Farnesina, l’incontro, convocato dal vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, per evidenziare la grande opportunità che rappresenta il “Turismo delle Radici “ per i connazionali all’estero, ossia quella di riscoprire i luoghi di provenienza dei propri familiari e di conoscere l’Italia. Si è parlato anche delle potenzialità di questo tipo di turismo e delle strategie per promuoverlo efficacemente.

Oltre ai tanti sindaci e amministratori del Centro Italia, era presente, in rappresentanza della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che in una nota afferma: “L’Italia è un paese ricco di storia, di persone, di intere famiglie che hanno lasciato il proprio paese e che oggi, spinte da un grande interesse culturale e storico e dalla voglia di riappropriarsi delle tradizioni di un territorio, hanno sempre più il desiderio di tornare.

Per questo è importante dare vita a un turismo che promuova percorsi alla riscoperta del territorio e delle tradizioni di un tempo”.

“La riscoperta dei luoghi di provenienza, della storia, delle tradizioni, della gastronomia e dell’artigianato - aggiunge Quadrini - consente ai nostri borghi, ai piccoli centri, da cui sono partiti genitori, nonni e bisnonni, di essere valorizzati e recuperati”. Sull'accoglienza di coloro che vengono in visita in Italia, Quadrini ha spiegato che “bisogna creare le condizioni, soprattutto nei piccoli centri, affinché sia presente un’offerta di servizi che il turismo si aspetta. Questo per le nostre piccole realtà è molto importante per innescare un processo di crescita, dal punto di vista economico, e di recupero dal punto di vista sociale”.