Frosinone, rinforzi per il sindaco di Atina: quattro incarichi esterni con funzioni di supporto

Prima il nuovo assessore, ora i rinforzi esterni. Il sindaco di Atina, Pietro Volante, estende il perimetro degli incarichi per dare ulteriore spinta alla mission programmatica della maggioranza che, da maggio, guida il Comune della città sannita. Una mossa che, soprattutto, racchiude un sostanziale significato sul piano politico-amministrativo: riunire l'intera squadra scesa in campo in primavera sotto il simbolo civico di "Progetto Atina" e uscita vincitrice dalle urne. Volante, infatti, ha coinvolto nella gestione operativa legata agli obiettivi di mandato anche gli aspiranti consiglieri non eletti. Si tratta di Danila Tavolieri, Manuela Gargaro, Gerardo Tavolieri e Tiziano Caira. L'ha fatto con appositi decreti firmati nelle ultime ore.

I quattro, che per numero di preferenze ottenute non sono riusciti a staccare il pass per l'ingresso nell'assise, da ieri sono stati chiamati a svolgere il ruolo di "collaboratore esterno" con "funzioni di supporto al sindaco".

Per tali incarichi non sono previste indennità né compensi: verranno ricoperti in modo del tutto gratuito, cioè senza riflessi sul bilancio dell'ente municipale.

Il primo cittadino, dunque, ha dato seguito a un passaggio amministrativo che era già nell'aria da qualche tempo e che ora è stato formalizzato. Ciò è stato possibile dal momento che il nuovo statuto del Comune di Atina, approvato dalla massima assemblea cittadina il 23 dicembre 2013, all'articolo 63 prevede, come riportato nei decreti, che "il sindaco per particolari esigenze può affidare a personalità esterne agli organi dell'amministrazione comunale lo svolgimento, a titolo gratuito, di compiti di collaborazione su temi di interesse collettivo, delimitandone funzioni e termini". Nei provvedimenti assunti, inoltre, ricorre un passaggio in cui il primo cittadino, in riferimento ai settori in cui ha deciso di avvalersi di coadiutori, evidenzia che "permangono le esigenze da parte dell'ente in relazione al necessario supporto funzionale alla realizzazione delle iniziative e dei programmi".

Così, dunque, Danila Tavolieri affiancherà il sindaco sulle politiche per la mobilità e per la viabilità comunale e sui progetti per i percorsi ciclopedonali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; Gargaro fornirà il proprio contributo per le politiche sociali, i servizi alla persona, alla famiglia, alle disabilità, alla terza età nonché per le politiche turistiche e dell'accoglienza; Gerardo Tavolieri coopererà nell'ambito della sicurezza urbana e della persona, della riduzione e prevenzione dei "fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa" e in materia di Protezione civile; Caira opererà in sinergia con Volante per quel che riguarda la sicurezza del territorio, la tutela dell'ambiente, del suolo e la riduzione e prevenzione del rischio idrogeologico. Ora, dopo la nomina del quarto componente della Giunta (Quirino Di Paolo), un altro passo per un completo assetto dell'amministrazione.