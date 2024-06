Martedì 11 Giugno 2024, 00:42

Un’affluenza bassa (43,58%), la più bassa delle ultime elezioni. Tante schede nulle, oltre 16mila con un +4mila rispetto alla media delle tornate precedenti, segno evidente che qualcosa nella comunicazione istituzionale e dei partiti sulle modalità di voto non ha funzionato. Poi, i risultati. Con una premessa: dopo circa 19 ore dalla chiusura dei seggi ancora mancano delle sezioni. O, meglio: sul sito del Campidoglio non ci sono. Anche se le operazioni si sono concluse, i problemi di trasmissione dei dati hanno rallentato moltissimo il completamento del quadro finale. Tuttavia, quando all’appello manca poco più di una cinquantina di sezioni sparse su tutto il territorio cittadino, il dato può considerarsi consolidato e, eventuali variazioni, saranno nell’ordine di uno o due decimali.

I PIÙ VOTATI

Ovviamente, in testa ci sono Fratelli d’Italia e il Partito Democratico. La sfida fra i due partiti più votati vede i meloniani battere i dem in 9 municipi su 15 e i dem prevalere in 6 sfide.

In realtà, esaminando nel dettaglio, emerge un quadro molto composito: i dem sono più forti nel I Centro Storico, ai Parioli (II Municipio), nel III Montesacro, XII Monteverde, VII Tuscolano e VIII Garbatella. Municipi fra loro con una continuità territoriale e un comun denominatore: il centro della città. In quattro di questi (I, II, VIII e XII) il Pd supera quota 30%. E la roccaforte, con oltre il 32% dei consensi, è proprio il Centro Storico che è, insieme all’Appio il Municipio che fa segnare il peggior risultato per Fratelli d’Italia che si ferma a meno del 24% dei consensi.

Per i meloniani, invece, il primato arriva, come detto, in 9 Municipi: nel IV Tiburtino, V Prenestino, VI Tor Bella Monaca, IX Eur, X Ostia, XI Portuense, XIII Aurelio, XIV Trionfale e XV Cassia. Sono le periferie di Roma. In sette casi, FdI supera quota 30%: Cassia, Aurelio, Trionfale, Portuense, Ostia, Eur e Tor Bella Monaca che, con oltre il 38% si conferma la roccaforte dei meloniani. E questo nonostante il VI Municipio sia quello che ha fatto registrare l’affluenza più bassa, con meno del 34% di affluenza ai seggi. Per inciso, rispetto alle scorse regionali, nel VI Municipio FdI ha aumentato il numero dei suoi voti passando da poco più di 17mila a oltre 21mila. Questo è anche il Municipio che segna il punto più basso per il Pd che si ferma al 20%.

CENTRODESTRA

Per quanto riguarda gli altri due partiti del centrodestra, Forza Italia batte Lega in 10 Municipi su 15 (I, II, III, IV, VIII, IX, XII, XIII, XIV e XV) con la propria roccaforte che è il XV Municipio, Cassia, con oltre il 7,5% dei voti: La Lega si afferma bene nel VI Municipio, dove supera il 6%.

AVS E GRILLINI

In quello che avrebbe dovuto essere il “campo largo” - Pd, M5S e sinistra - le altre due gambe del raggruppamento si spartiscono quasi equamente il consenso: Avs risulta avanti ai grillini in 8 Municipi (I, II, III, V, VII, VIII, XII, XIII) mentre il partito dell’ex sindaco Raggi batte quello dell’ex sindaco Marino in 7 territori (IV, VI, IX, X, XI, XIV e XV). Per Avs la roccaforte è la Garbatella (oltre il 16%) mentre per il Movimento 5Stelle è Tor Bella Monaca (oltre il 15%).

CENTRISTI

I grandi sconfitti della tornata sono i due movimenti centristi: Stati Uniti d’Europa, cioè il gruppo formato da Matteo Renzi, Emma Bonino e i Radicali; e Azione di Calenda. Quest’ultima si afferma in 13 Municipi su 15 mentre Sue vince solo nel Centro Storico e ai Parioli.

SOTTO IL QUORUM

Sono quattro i partiti che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4 per cento. Il minor gradimento nell’elettorato è stato riscosso dalla lista di Alternativa Popolare, il partito del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi che si è fermato al di sotto dei 3 mila voti pari allo 0,3 per cento dei voti validi espressi. Subito al di sopra, Libertà di Cateno De Luca che, con la sua galassia di simboli, ha raccolto poco più di 5.100 voti, cioè lo 0,6% scarso degli elettori. Quindi, Democrazia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo, fermo a circa 5.900 voti (poco sopra lo 0,6%). Chiude la classifica dei partiti sotto il 4% il raggruppamento di Michele Santoro, Pace Terra Dignità, che con oltre 27mila voti su tutta Roma sfiora il 3% dei consensi.