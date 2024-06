«I ragazzi non sono riusciti a prendere la corda che gli lanciava l'operaio». La rivelazione è di una testimone oculare della tragedia del Natisone, che ha svelato a "Estate in diretta" (il programma in onda su Rai 1) quanto avvenuto in quegli istanti. La dichiarazione è stata rilasciata lo stesso giorno in cui è avvenuta la strage, gli istanti successivi all'ultimo intervento dei soccorsi.

