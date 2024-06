«Una ragazza sempre sorridente, con gli occhi del colore del mare». Al complesso Scampia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II la ricordano benissimo e la commozione prende immediatamente il sopravvento per la giovane vita spezzata nello specchio d’acqua di fronte a Villa Rosebery, la residenza napoletana del presidente della Repubblica. È qui che da novembre Cristina Frazzica aveva iniziato una nuova vita e seguiva i corsi della PharmaTech Academy, prima in Italia dedicata ai farmaci RNA, che le avrebbe permesso di diventare una figura specializzata nella terapia genica e spalancato le porte per la carriera che aveva sempre sognato.

