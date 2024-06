Colucci sindaco: «Resterò per sempre il vostro Marco». Il nuovo consiglio comunale

Il nuovo sindaco di Ceprano è Marco Colucci, 39 anni, dipendente regionale, in precedenza consigliere comunale d’opposizione. La sua “Lista per Ceprano” ha centrato il 41.3% dei voti, 2.124 su 5.279, a fronte di un’affluenza pari al 72.7%. Colucci ha battuto due pezzi di maggioranza uscente, il vicesindaco uscente Vincenzo Cacciarella e l’assessora Elisa Guerriero, nonché Carla Corsetti, già consigliera negli anni Novanta.

«Emozione, responsabilità e gratitudine - posta il neo sindaco Colucci -. È quello che provo in questo momento.

Una sensazione inspiegabile per chi, come me, ha speso una vita intera a servizio degli altri. Abbiamo ottenuto un risultato che ci carica di una elevata responsabilità, nei confronti di tutti i cittadini di Ceprano».

«Voglio ringraziare tutti, in primis la mia squadra, ma anche tutti gli altri candidati, avversari ma mai nemici - conclude -. Da oggi inizia per me una esperienza nuova, per la quale avrò bisogno dell’aiuto di tutti voi. Da oggi sono il sindaco di questa città, ma resterò per sempre il vostro Marco».

Il nuovo Consiglio comunale

Marco Colucci, civico di centrodestra, verrà sostenuto da una maggioranza formata da otto consiglieri: Laura Polisena (437 preferenze), Chiara Di Torrice (436), Cristina Cortina (317), Emanuele Antonelli (281), Gianni D’Orazio (277), Gabriele Mantua (265), Carmine Cosma (227) ed Egidio Corsini (160).

Cacciarella, sostenuto dal due volte sindaco Marco Galli, si è fermato al 28.9% con “Ceprano Futura”: 1498 voti. La Guerriero, invece, al 22.4% con 1.154 consensi per “Alternativa Comune”. Sono scattati due seggi per entrambe le liste ormai di minoranza. A ruota, ma senza conquistare seggi, “Vivere Ceprano” a sostegno di Corsetti: 378 voti (7.3%).

All’opposizione dell’amministrazione Colucci, oltre ai due competitor Cacciarella e Guerriero, ci saranno i rispettivi alleati più votati: Valentina Di Folco (Ceprano Futura) e Paolo Francescucci (Alternativa Comune).