Udinese e Frosinone ancora l’una di fronte l’altra. Questa volta non per giocarsi la permanenza in Serie A, duello vinto sul campo dai bianconeri, ma per assicurarsi la guida tecnica di Eusebio Di Francesco. I friulani, dopo non aver rinnovato la fiducia a Fabio Cannavaro, si sono orientati verso una nuova guida tecnica e, tra i nomi in ballo ci sono quelli del tecnico giallazzurro (Di Francesco formalmente ha un contratto fino a tutto il 30 giugno) e quello di Vincenzo Vivarini protagonista di un ottimo campionato con il Catanzaro, ma corteggiato anche dalla neo promossa in A, Venezia. Di Francesco si sarebbe incontrato sabato ad Udine con rappresentanti del club bianconero (il condizionale è d’obbligo) e la decisione sua e del club è attesa ad ore. Nel frattempo il Frosinone è alla finestra in attesa della decisione del tecnico abruzzese. Nel fine settimana il presidente Maurizio Stirpe ed il direttore dell’area tecnica, Guido Angelozzi, hanno avuto un incontro. Nessun argomento di lavoro nell’agenda della loro riunione, ma difficile credere che nel breve contatto avuto, non si sia parlato del futuro del Frosinone. Ad Angelozzi, solo dopo la decisione di Di Francesco, sarà dato mandato per trovare sulla piazza un tecnico in grado di dare continuità al progetto del Frosinone Calcio anche in B. Quale sarà eventualmente l’identikit al quale dovrà corrispondere il nuovo mister? Presto detto, perché le idee al riguardo del presidente Maurizio Stirpe sono chiare e soprattutto coerenti nel tempo: «È un allenatore funzionale ai concetti che abbiamo voluto sviluppare da qualche anno» disse il massimo dirigente giallazzurro lo scorso luglio al momento della presentazione del tecnico abruzzese. Quest’anno cambierà la categoria, ma non cambiano i principi sui quali si fonda la politica della società ciociara. Il primo è quello di un «Calcio sostenibile dal punto di vista economico finanziario». Un calcio che si fonda soprattutto sulla valorizzazione dei giovani. In Serie B, guardando alla squadra messa su nella stagione che con Fabio Grosso portò al massimo traguardo ottenibile, il giusto mix tra giovani e giocatori esperti della categoria divenne esplosivo. Ma soprattutto si cercherà un allenatore che crede in questo progetto.

LA PIAZZA

Cosa offre in cambio il Frosinone a questo allenatore? Quello che ha offerto da ultimo a Grosso prima ed a Di Francesco poi. Assoluta stabilità nei rapporti e fiducia nel lavoro ed una società che non ha il vezzo di cambiare i propri tecnici, anche nei momenti non proprio esaltanti. Tra i papabili ci potrebbero allenatori già in passato sul taccuino di Angelozzi.

I NOMI

Uno di questi è Massimo Rastelli, protagonista della promozione in A del Cagliari nella oramai lontana stagione 2015-’16, e proveniente da un precoce esonero ad Avellino in C lo scorso settembre dopo appena due partite. Altro allenatore in cerca di una panchina e di un riscatto è Christian Bucchi, il cui nome in queste ore viene accostato a club di Serie C come l’Ascoli. Poi altri allenatori liberi sono Corini e Mignani, entrambi provenienti dal Palermo, dove si sono alternati in una stagione non proprio esaltante per i rosanero, che hanno fallito anche quest’anno la scalata alla serie maggiore. I due però rimangono tecnici di grande esperienza per la categoria, di cui conoscono le mille sfaccettature e, soprattutto, sono in cerca di riscatto. La figura che meglio potrebbe rispondere all’identikit del potenziale allenatore giallazzurro poteva essere quella di Roberto D’Aversa. Il tecnico era stato esonerato dal Lecce in pieno girone di ritorno, dopo il ko interno con l’Hellas Verona e la testata a Thomas Henry. Un gesto costato caro all’allora allenatore dei salentini, poi portati alla salvezza da Gotti. Logico che per lui riprendere il cammino ancora in Serie B e con una società solida come il Frosinone, sarebbe un riscatto importante. Ma sembra che D’Aversa abbia già dato la sua disponibilità ad occupare la panchina della neo promossa Cesena, lasciata libera da mister Toscano.

