Morta a 80 anni Françoise Hardy, icona della musica francese anni '60

La cantante francese Françoise Hardy, icona degli anni Sessanta, si è spenta all'età di 80 anni. La notizia è stata riportata da Bfmtv, che ha ricordato i suoi numerosi successi come "Tous les garçons et les filles", "Le temps de l'amour" e "Message Personnel". Hardy aveva annunciato nel giugno del 2019 su RTL di essere stata colpita da un nuovo cancro e a marzo aveva dichiarato che non avrebbe mai più potuto cantare. La morte di Françoise Hardy, figura della canzone francese dall'aura internazionale, è stata annunciata in serata sui social network dal figlio Thomas Dutronc. Nella classifica dei 200 migliori cantanti di tutti i tempi stilata dalla rivista americana Rolling Stone nel 2023, Hardy era l'unica rappresentante della Francia.