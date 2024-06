Mercoledì 12 Giugno 2024, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 08:20

A nemmeno 48 ore dal voto delle Europee già ci sono i primi effetti collaterali delle elezioni. A Frosinone, dopo la conta tra le varie forze politiche, ieri Forza Italia ha immediatamente chiesto una verifica di maggioranza al sindaco Riccardo Mastrangeli. Dalle urne sono usciti dati inconfutabili: il risultato della Lega, il partito di riferimento del deputato Nicola Ottaviani, del primo cittadino Mastrangeli e di metà del Consiglio comunale, ha deluso. Se Fratelli d'Italia si è ulteriormente rafforzata, a crescere è stata anche Forza Italia.

Un voto che già potrebbe avere serie ripercussioni sul piano politico locale dove la maggioranza di centrodestra è dilaniata da tensioni e divisioni interne. E ieri il partito di Tajani ha già compiuto le prime mosse. Dopo il ringraziamento di rito, il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Scaccia, e il consigliere Pasquale Cirillo hanno emesso una nota: «Forza Italia ha ottenuto 1.739 voti con una percentuale del 10,88%. È stata premiata la serietà del leader Tajani e del senatore Fazzone nonché la competenza della candidata Chiusaroli».

Quindi il riferimento alla politica locale: «Abbiamo apprezzato - scrivono - che il lavoro svolto in questi mesi anche di contrapposizione abbia di fatto avvicinato molti cittadini che convintamente hanno sostenuto i nostri candidati come se fossero stati loro stessi. Gli stessi cittadini ci dicono di proseguire in questa direzione affinché ci sia un serio cambio di passo nell'azione amministrativa. A tal proposito bisognerà analizzare sul tavolo di maggioranza tutte le questioni amministrative in cantiere che però ad oggi vengono decise da un gruppo ristretto». Quindi la richiesta finale: «Chiediamo al sindaco di convocare immediatamente i gruppi consiliari per procedere ad una verifica di maggioranza programmatica».

Il sindaco Riccardo Mastrangeli, appreso della richiesta, annuncia: «Da domani (oggi) inizierò una ricognizione generale ed incontrerò tutti i singoli consiglieri comunali per capire se si intende continuare con questa azione amministrativa o meno». La sensazione è che non sarà facile uscire da questa crisi politica che si trascina oramai da più di un anno. Forza Italia chiederà un azzeramento totale della giunta e nel caso questa richiesta dovesse cadere nel vuoto potrebbe definitivamente rompere con l'esperienza Mastrangeli. A quel punto il sindaco andrebbe alla conta: tolti i due consiglieri di FI ci sono i dissidenti Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella, Giovanni Bortone. Ma altri tre consiglieri negli ultimi tempi hanno mostrato mal di pancia.