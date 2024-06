Mercoledì 12 Giugno 2024, 07:10

Omicidio per il confine, il vigilante che ha sparato e ucciso lo zio e ferito il cugino ha fatto scena muta davanti al Gip. Alessandro Dell’uomo di 48 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice, all’esito dell’interrogatorio di garanzia che c’è stato nel primo pomeriggio di ieri ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sempre ieri è stato effettuato l’esame autoptico sulla salma di Silvio Scaccia, l’anziano di 85 anni ucciso a colpi di pistola in una strada di campagna di Castelmassimo dalla guardia giurata. Adesso il medico legale avrà sessanta giorni di tempo per depositare la sua perizia. Bocche cucite sull’esito dell’accertamento tecnico non ripetibile dal quale potrebbero emergere responsabilità nei confronti del 48enne che, come è già noto, è stato arrestato per omicidio volontario e tentato omicidio.

Nello specifico si dovrà stabilire la traiettoria dei proiettili e la distanza intercorsa tra l’omicida e la vittima. Si tratta di elementi importanti circa la volontà della guardia giurata di sparare per uccidere. Poi si dovrà stabilire quale organo vitale è stato colpito decretando la morte del pensionato. Al momento si sa che l’anziano sarebbe stato raggiunto da tre colpi di pistola.

LA DINAMICA

Due dei proiettili avrebbero raggiunto il volto e la testa. E forse sarebbe stato proprio quello che ha perforato la nuca a farlo morire. Nella sparatoria è stato colpito anche il figlio Mariano di 61anni che fortunatamente è riuscito a superare un delicato intervento chirurgico a cui era stato sottoposto da parte dei medici dello Spaziani di Frosinone. Già da ieri il legale è stato considerato fuori pericolo.

Tornando alle indagini va detto che dal caricatore della pistola mancherebbero comunque otto munizioni. Segno questo che la guardia giurata una volta giunta sul posto avrebbe sparato tutti quei colpi proprio per far loro del male.

Da indiscrezioni raccolte sembra che l’uomo pur avendo ammesso le sue colpe davanti al magistrato inquirente avrebbe avuto parole cariche di astio e di rancore nei confronti dei parenti che di continuo ostruivano quel passaggio che doveva invece essere utilizzato come servitù. Davanti al pubblico ministero Vittorio Misiti avrebbe riferito che quella non era la prima volta che si scatenava la lite con lo zio ed il cugino Mariano - avvocato civilista del foro di Frosinone - molto conosciuto e stimato nel capoluogo ciociaro, rimasto gravemente ferito, vicini di casa, per motivi legati a quell'appezzamento di terreno.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo la prima ricostruzione pare che domenica mattina poco dopo le 6 dopo aver fatto il turno di notte, il 48enne, stava rientrando a casa quando ad un certo punto, proprio nei pressi del ponte della superstrada, ha notato che quel viale utilizzato come servitù di passaggio ancora una volta era stato ostruito dall’automobile dello zio. L’uomo, molto esacerbato per quel comportamento si è recato nell’abitazione dei parenti - a due passi da lì - per chiedere spiegazioni. Ma proprio nel corso della lite la situazione è sfuggita di mano. La guardia giurata in preda alla collera ha estratto la sua pistola di ordinanza ed ha cominciato a fare fuoco. Almeno otto i proiettili esplosi.

Un delitto che ha scosso la comunità di Castelmassimo, dove ora tutti attendono che siano fissati i funerali del pensionato per porgergli l’ultimo saluto.