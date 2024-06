Guido Furgiuele, l'avvocato indagato per la morte di Cristina Frazzica: «Ho soccorso un ragazzo che si sbracciava, non abbiamo sentito l'impatto»

«Io e i miei sei ospiti non abbiamo avvertito alcun impatto. Uno dei miei ospiti ha visto a poppa un ragazzo sbracciarsi e siamo tornati indietro per soccorrerlo. Lui ha detto che la ragazza era stata investita da una barca velocissima ed eravamo convinti che non fosse la mia. Più di soccorrerlo e dare l'allarme non potevamo fare». A parlare è l'avvocato Guido Furgiuele, il penalista indagato dalla procura di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte della ricercatrice Cristina Frazzica, 31 anni deceduta nel pomeriggio di domenica scorsa dopo essere stata investita mentre era in gita su un kayak insieme con un avvocato suo amico nelle acque di Posillipo, a Napoli.

Guido Furgiuele, chi è il avvocato napoletano indagato per la morte di Cristina Frazzica: «Non mi sono accorto di nulla»

La barca killer

La barca del professionista, insieme con altre due, sono state individuate dalla Capitaneria di Porto nell'ambito degli accertamenti che mirano a fare luce sul grave sinistro nautico costato la vita alla donna. Interrogato ieri in Procura ha insistito su un punto: nessuno dei passeggeri della barca nella quale viaggiava avrebbe percepito qualcosa di anomalo; viaggiavano a una velocità non particolarmente sostenuta, non si sarebbero accorti di quanto accaduto.

Cristina Frazzica, chi era la donna travolta e uccisa con il kayak a Posillipo. Indagato l'avvocato Guido Furgiuele: «Non mi sono accorto di nulla»

Chi è Guido Furgiuele

L'investitore è un professionista napoletano di riconosciuta esperienza. È stato interrogato ieri in Procura, assistito dal padre, il professore avvocato Alfonso Furgiuele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era sotto choc. Straziato dal dolore, ha sostenuto di aver agito in buona fede, mostrandosi per altro collaborativo verso gli inquirenti. Ha ricordato di aver visto un uomo in mare, di essere stato attratto dalle urla di un giovane uomo che si sbracciava e di averlo soccorso. Attende gli esiti delle indagini tecniche sulla sua imbarcazione, mentre gli accertamenti - giusto ribadirlo - vanno avanti anche sugli altri due natanti finiti sotto sequestro.