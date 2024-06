Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:33

Finalmente l'annuncio, se qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio: «La Lazio comunica di aver affidato l'incarico a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1 luglio, si legherà con un contratto pluriennale (biennale, ndr). Benvenuto nella Capitale e auguri di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste», la nota sul sito del club capitolino. L'era Baroni inizierà ufficialmente fra 18 giorni perché ci sono ancora Sarri e Tudor a bilancio fino al 30 giugno. Triste l'accoglienza di alcuni commenti al vetriolo: da «Vergogna» a «Stufi di questa mediocrità», sino ad «Avete ucciso le nostre speranze» e «Si salvi chi può». Molti tifosi si confermano sul piede di guerra con la società in vista della manifestazione di venerdì al Flaminio, ma a rimetterci è Baroni, e questo atteggiamento rischia di rivelarsi un clamoroso autogol. Inamovibile, Lotito infatti va avanti con il proprio pensiero. La risposta a due tecnici dimissionari, nel giro tre mesi, è un cultore del lavoro e della gavetta, scelto per le grandi capacità di ottenere il massimo da ciò che offre il convento. Gentilezza d'altri tempi, d'altronde la carta di identità non è proprio di primo pelo (61 anni a settembre), ma guai a chiamarlo "Yes man" o nonnetto. Baroni vuole guadagnarsi il credito sul campo. La sua storia dice questo, il suo carattere tutto il resto. Sarà il padre della giovane Lazio che sta nascendo.

Lazio, Luis Alberto ai saluti: «Grazie di tutto». Lo spagnolo passa ufficialmente all'Al-Duhail per 10 milioni di euro

Il Mago è sparito

Il mercato biancoceleste, guarda caso, monitora e sonda tutti profili nati dopo il 2000 o giù di lì, al massimo. È questo il progetto affidatogli da Fabiani, pronto alla rivoluzione tecnica dopo gli addii di Kamada, Felipe Anderson e Luis Alberto, «ufficialmente ceduto all'Al-Duhail» ieri per 10 milioni (il 25% della cifra spetterà al Liverpool). Col Mago vanno via 52 gol e 75 assist in 307 partite («Grazie di tutto», il post), un vero e proprio patrimonio per il reparto offensivo, ma da tempo è già partita la caccia al sostituto. Che sarà un giovane è facile intuirlo, ma il livello deve rapportarsi alle possibilità economiche della Lazio. Colpani e Stengs per ora sono sogni, vista una valutazione di almeno 20 milioni, con l'olandese che ha anche lasciato poche speranze sul futuro: «Credo che al Feyenoord potrò diventare un calciatore più completo le sue parole a Hand in Hand Magazine e andare più spesso in porta, è uno dei punti su cui sto lavorando molto». Fabiani però non ha intenzione di mollarlo, può essere inserito Isaksen in uno scambio.

Marco Baroni è il nuovo allenatore della Lazio, contratto di due anni

Venti anni di Lotito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scavallando gli anni 90 c'è un altro talento sondato, ma già con una prezzo elevato (18 milioni) come Spertsyan, classe 2000 in punto. È del 2001 invece Dele-Bashiru, si è arrivati anche a una conference call positiva con l'entourage: Fabiani lo aveva proposto a Tudor, ora ci riprova con Baroni, perché con una quotazione fra i 5 e i 7 milioni è un affare vero. Ne servono il doppio (circa 14) per bruciare il Porto nella corsa al 2002 Eze Fernandez del Boca Juniors, mentre il Genk già ne chiede oltre 25 per il prodigio classe 2004 Bilal El Khannouss. Per il 2005 Cristó Muñoz López in scadenza col Barcellona basterebbe solo battere la concorrenza di Lecce e Almeria, ma non si tratterebbe di certo di un titolare, tutto ciò senza dimenticare che Tchaouna, classe 2003, è già stato preso dalla Salernitana per 8 milioni di euro. I gioielli vanno però anche tenuti stretti dentro Formello: il Primavera 19enne Sardo verrà blindato con un contratto di apprendistato grazie alla nuova norma, rivista lo scorso 31 maggio. Tanti ventenni nel mirino della Lazio a un mese dai venti anni di presidenza Lotito. Che la coincidenza sia voluta o meno, la strategia è chiara, eppure continua a non mettere tutti d'accordo. Specie chi vede solo il ridimensionamento e non certo la ricerca del talento.