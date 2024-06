Maltempo, allerta arancione in Lombardia

Prosegue l'ondata di maltempo su gran parte del Nord Italia. Violenti nubifragi si sono abbattuti ieri sera in Lombardia , in particolare tra il Milanese e il Varesotto, ma anche in Piemonte, specie nel Novarese. Diversi abitanti sono stati evacuati a Cernusco sul Naviglio. Anche per oggi sono previsti forti temporali e grandinate sull'area. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per parte della Lombardia e gialla per Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Umbria. Domani il maltempo si sposterà al Centro.