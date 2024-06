Mercoledì 12 Giugno 2024, 07:46

Provano a palpeggiare un gruppo di ragazze minorenni dai 15 ai 17 anni ma vengono notati dalla folla che li costringe a scappare per evitare un linciaggio. I cittadini chiamano i carabinieri che si mettono sulle loro tracce. Uno di loro riesce a fuggire, mentre l'altro viene bloccato, aggredisce i carabinieri e viene arrestato. Protagonisti della vicenda due giovani nordafricani residenti a Ferentino.

I fatti nella serata di domenica, nella parte alta di Ferentino, dove un gruppo di minorenni stava passeggiando tranquillamente. All'improvviso si sono avvicinati a loro due ragazzi nordafricani che hanno provato a palpeggiare le ragazze. Queste ultime si sono difese con le braccia iniziando ad urlare a squarciagola. Urla che hanno richiamato l'attenzione dei passanti e turisti che passeggiavano in centro. Alcuni di essi si sarebbero avvicinati gridando frasi verso i due nordafricani per cercare di allontanarli e farli desistere dalle loro intenzioni. I due, a quel punto, si sono dati alla fuga mentre qualcuno ha chiamato i carabinieri di Ferentino.

LE RICERCHE

I militari si sono messi subito sulle tracce dei due nordafricani che nel frattempo erano fuggiti a piedi lungo le vie circostanti del centro. Uno di loro è stato fermato dai carabinieri di Ferentino ed alla richiesta di spiegazioni è andato in escandescenza aggredendo i carabinieri. È stato arrestato ed è in attesa del rito direttissimo per l’aggressione, ma nei suoi confronti c’è anche l’accusa di violenza sessuale. Anche solo tentare il palpeggiamento, infatti, è un abuso.

L'altro ragazzo è riuscito a fuggire ed è ricercato dai carabinieri. Molti testimoni hanno fornito una dettagliata descrizione. Fondamentali saranno anche le immagini delle telecamere presenti in centro a Ferentino. Tanto spavento per le ragazze che, rincuorate dai carabinieri, hanno chiamato i genitori e sono tornate a casa.