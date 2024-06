Gimbo Tamberi, lo scherzo della molla e l'abbraccio con Mattarella all'Olimpico

Dopo aver sottolineato che «questa gara è un passo importantissimo verso Parigi», 'Gimbo' Tamberi ha spiegato ai microfoni di Sky Sport lo scherzo della molla che ha tirato fuori da una scarpa, fingendo un infortunio e spaventando il pubblico dell'Olimpico. «La molla? Mi sono divertito un po', ho visto le facce dei miei amici e del fisioterapista. Il bello è anche questo, creare un po' di suspense. L'atletica non è uno sport noioso fatto solo di risultati, anche se sono alla base di tutto e io mi alleno come un forsennato, mettendo mia moglie davanti a tutti. Ma in certi momenti bisogna anche far divertire il pubblico e rendere questo sport un po' più spettacolare». Poi una battuta sull'abbraccio al Presidente Sergio Mattarella : «È lui che mi ha 'avvolto', e io ho accettato. Mattarella è una persona splendida, sono onoratissimo. Significa tanto che abbia trovato il tempo per essere qui oggi, significa che stiamo dicendo la nostra anche ai 'piani alti'». Tamberi ha poi concluso: «Oggi ho guardato l'albo d'oro dell'alto e ora ho raggiunto la Russia, siamo tre titoli a testa. Dovevo raggiungerla e spero di superarla tra due anni».