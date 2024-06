Digital4life, parte la formazione digitale gratuita per 146 disoccupati del Lazio

Parte il progetto "Digital4life", la formazione digitale gratuita per 146 disoccupati del Lazio. L'iniziariva parte dall’università Internazionale degli studi di Roma -UNINT ITS - Academy Roberto Rossellini e ITSSI - istituto tecnico superiore servizi alle Imprese lanciano “Digital4life”, un progetto innovativo - selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale - dedicato alla riqualificazione professionale di 146 persone disoccupate e inoccupate, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, residenti nelle aree periferiche del Lazio.

Digital4life, viene presentato mercoledì 12 giugno con l’evento “Non è mai troppo digital – Come le competenze digitali possono creare valore per le realtà della regione Lazio”, che si tiene alle ore 15 presso la sede dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, in via Cristoforo Colombo 200 (in streaming per chi non può partecipare in presenza).

All’incontro partecipano esperti e referenti dei tre enti promotori per illustrare al pubblico le caratteristiche innovative del progetto di riqualificazione professionale.

Gli obiettivi del progetto

Digital4life mira a migliorare le opportunità di occupazione e a favorire l'inclusione sociale, creando profili professionali spendibili. Il progetto, della durata di 15 mesi, si propone di sviluppare e accrescere le competenze digitali e specialistiche di questa fascia di popolazione, allineandole alle attuali richieste del mercato del lavoro.

Tra gli obiettivi specifici del progetto promuovere la riqualificazione professionale attraverso un modello di lifelong learning; migliorare le competenze trasversali, come la capacità di adattarsi al cambiamento e il digital networking; Sostenere la transizione verso settori digitali emergenti; promuovere l'autoimprenditorialità con competenze specifiche e informazioni su finanziamenti e gestione d'impresa.

Le tipologie di corsi

Il progetto prevede due tipologie di corsi completamente gratuiti: Competenze Digitali e Competenze Trasversali, combinabili tra loro per creare percorsi personalizzati. Ogni partecipante potrà scegliere fino a quattro percorsi, composti da due di competenze digitali e due di competenze trasversali.

I corsi digitali di base dureranno 50 ore ciascuno, mentre i corsi professionalizzanti nel settore commerciale/marketing offriranno specializzazioni in Digital Marketing, E-Commerce, WordPress e CRM. Le competenze trasversali includeranno percorsi in Self Empowerment e Personal Branding, Comunicazione Efficace, Team Working, Netiquette, Strategie di Collaborazione a Distanza e Comunicazione Scritta.

Il progetto utilizza una modalità didattica blended, combinando lezioni in presenza e FAD (formazione a distanza) sincrona. Le lezioni in FAD saranno registrate e messe a disposizione degli allievi sulla piattaforma e-learning e-formare di UNINT, garantendo accessibilità e flessibilità.

Inclusione e servizi per favorire la partecipazione

Uno degli aspetti più innovativi e che meritano di essere sottolineati è che Digital4life offre numerosi servizi per facilitare la partecipazione e la conciliazione con la vita privata. Tra queste opzioni di orario flessibili, spazi di coworking, servizi di supporto alla genitorialità, inclusione e benessere. Inoltre, il "Servizio Spazio Baby" per bambini, "Spazio Compiti" per ragazzi, attività sportive e creative, corsi di italiano per stranieri e pillole digitali informative.

Per accompagnare al lavoro, il progetto prevede anche attività di orientamento e placement personalizzato, eventi di recruiting, virtual job meeting, speech motivazionali e servizi di simulazione di colloqui. Saranno offerti supporto alla ricerca del lavoro, stesura di CV e profili professionali, e informazioni sull’autoimprenditorialità.