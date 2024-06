Sono 76 i nuovi membri italiani del Parlamento europeo dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno 2024. Questo l'elenco completo, con alcuni di questi che sono ancora in attesa di conferma poiché alcuni dei candidati sono stati eletti in più circoscrizioni e devono scegliere quale rappresentare, orientando quindi la scelta degli altri. Tutti i nomi, partito per partito.