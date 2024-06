Mercoledì 12 Giugno 2024, 08:04

Da Acqua & Terme Fiuggi a GoWe per scommettere sulla città anche attraverso il rilancio dello sport. Dopo l’annuncio dell’operazione che ha portato il giovane imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica, a investire su Fiuggi con l’ingresso del suo Family Office (il fondo Lmdv Capital) nel 72,5% della società Acqua e Terme Fiuggi SpA, ieri è toccato al patron del Frosinone Calcio e già vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe, illustrare nel corso di una conferenza stampa lo stato dell’arte dell’ex azienda pubblica fiuggina a un anno dall’ingresso dei privati e indicare la rotta per valorizzare il campo da golf, il centro benessere e la piscina.

GLI ASSETTI

Stirpe ha parlato dei nuovi assetti societari e del programma da svolgere nei prossimi anni che verrà meglio esplicitato con la presentazione del piano industriale di GoWe (Golf and Wellness srl) il prossimo mese di ottobre, non prima di aver ricordato gli impegni assunti un anno e mezzo fa.

Insieme al top manager Gianfranco Battisti, ex amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane, Francesco Borgomeo (proprietario della Saxa Gres) e Nicola Benedetto (albergatore ed editore), la cordata di imprenditori che hanno risposto al bando di privatizzazione nell’acquisire le quote di Atf non ci hanno messo solo il portafogli ma anche la faccia assicurando di traghettare Atf dalle secche di un prefallimento. Stirpe ha ribadito il suo interesse per l’asset sportivo tant’è che, mentre veniva operata la ristrutturazione dell’azienda, è stato trovato un investitore di prestigio internazionale del calibro di Lmdv Capital, con la conseguente separazione del golf dai due rami industriali storici.

«Era arrivato il tempo di far crescere le Terme e l’impianto di imbottigliamento di Acqua Fiuggi e allo stesso tempo evitare che questo processo drenasse le risorse da investire nel golf e nella Spa», ha detto Stirpe. Messi in sicurezza i conti dell’azienda, coerentemente con gli obiettivi fissati nel portare a compimento il processo di privatizzazione, era arrivato il tempo di dedicarsi al segmento sportivo. Circa l’assetto societario Stirpe ha chiarito che GoWe in questo momento fa capo a sé, a Battisti e a Benedetto.

«La nostra idea - ha dichiarato il presidente del Frosinone Calcio - è quella di far diventare la compagine del golf una sorta di public company, una compagnia aperta al maggior numero di imprenditori che hanno a cuore lo sviluppo degli asset del golf, dell’area benessere e della piscina. Ci sono già tanti interessati a potenziare queste strutture».

L’OBIETTIVO

La volontà di Stirpe e company è che «nel 2028, quando ci sarà il compleanno dei cento anni, questo campo non abbia niente a che invidiare ai campi più importanti della regione». Nel corso della conferenza stampa sono state date anche le cifre del rilancio che partirà dall’ascolto di giocatori e lavoratori. «Molti impegni del bando di gara sono stati già rispettati» ha ricordato Stirpe che, oltre a sottolineare l’importanza di aver proceduto a una patrimonializzazione da due milioni di euro per rendere appetibile l’asset, ha elencato tutti i lavori effettuati e le migliorie apportate.

I TEMPI

«Entro la fine del 2025 verranno investiti tra i 3,4 e i 4 milioni di euro, di cui almeno 2 nei prossimi dodici mesi, per completare tutte le opere previste». Maurizio Stirpe ci ha tenuto a ribadire il «forte impegno preso personalmente nei confronti del territorio di Fiuggi e che voglio con coerenza continuare a manifestare con un focus maggiore sullo sport affinché queste strutture possano decollare davvero».