Sabato 12 Agosto 2023, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 08:54

Festa di compleanno finisce in rissa davanti ad un locale in via Aldo Moro a Frosinone, indagini a tutto campo da parte degli agenti della questura di Frosinone. L' episodio si è verificato giovedì sera intorno alle 22.30 in quella nella strada più trafficata del capoluogo ciociaro. Dalle prime informazioni raccolte sembra che in un bar si stesse svolgendo una festa di compleanno organizzata da alcune persone di etnia rom residenti nella zona, una volta all'esterno, proprio davanti all'esercizio pubblico, sarebbero arrivati i primi insulti da parte di qualcuno che ha dato poi il "la" alla scazzottata. Nel giro di pochi minuti sono volati sedie e tavolini. Uno dei coinvolti nel tentativo di ripararsi da quei pugni che arrivavano da ogni parte si sarebbe rifugiato all'interno del bar.

L'INTERVENTO

Quando però una pattuglia degli agenti della sezione Volanti allertata dal titolare è giunta sul posto, dei facinorosi non vi era più traccia. O meglio, i poliziotti si sono resi conto della violenza consumata quando hanno trovato nel piazzale antistante il locale bottiglie rotte, sedie e tavolini rovesciati. Prove queste inconfutabili di quanto accaduto. Sempre sembra che la rissa sia scaturita da futili motivi. Ancora non è dato sapere se alla scazzottata abbiano partecipato anche altri avventori del locali estranei al gruppo dei rom. Alcuni testimoni avrebbero riferito che prima hanno cominciato con minacce ed insulti, e poi sarebbero venuti alle mani. Sta di fatto a che l'altra sera in via Aldo Moro è stato lanciato di tutto.

Sembra che a causa della violenta rissa anche gli automobilisti in transito siano stati costretti a fermarsi per evitare che le loro macchine venissero danneggiate dal lancio di oggetti. A quell'ora poi data la calura di questi giorni la strada era sovraffollata da persone uscite di casa per godersi un poco di refrigerio.

Al momento si sa che i poliziotti stanno esaminando i fotogrammi estrapolati dalle videocamere installate proprio in quel tratto di arteria. Intanto il gestore del locale ha tenuto a precisare che l'episodio di violenza si sarebbe consumato per strada e non nel suo bar. Quando poi una delle persone picchiate ha cercato di rifugiarsi nel locale è stata raggiunta dal gruppo. «Noi tutti - ha dichiarato il titolare - lavoriamo onestamente e duramente e dobbiamo unire le forze per scongiurare simili episodi promuovendo, invece, un sano divertimento per la nostra città. Siamo assolutamente lontani da ogni azione violenta».