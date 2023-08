Sabato 12 Agosto 2023, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 08:15

Il Frosinone passa il turno di Coppa Italia e si regala Cheddira (in foto). Ieri sera la notizia dell'arrivo alla corte di Di Francesco dell'attaccante del Bari nato nelle Marche ma marocchino di nazionalità. Cheddira arriva in prestito con diritto di riscatto. Il capocannoniere nell'ultimo campionato di B, diventerebbe il riferimento del reparto offensivo canarino.

Ieri intanto il Frosinone si è guadagnato l'accesso ai sedicesimi di finale della Coppa Italia: a novembre incontrerà la vincente tra Torino e Feralpisalò. Per la formazione canarina, ampiamente rivoluzionata e ancora in cantiere, una affermazione ottenuta non senza faticare, in un match dai due volti, con un buon primo tempo nel quale oltre al gol del vantaggio la squadra di Di Francesco ha avuto diverse altre nitide occasioni per raddoppiare. Nel secondo tempo invece i carichi di lavoro si sono cominciati a sentire ed al rallentamento del ritmo dei ciociari ha corrisposto una crescita degli ospiti, che hanno sfiorato il gol in un paio di occasioni, andando vicinissimi al pari soprattutto nel recupero con Tramoni, il migliore tra i suoi.

Tra i giallazzurri da rilevare la prestazioni di Caso, propiziatore della autorete decisiva e bravo a mettere in difficoltà sula sua fascia con il dribbling stretto che lo contraddistingue i difensori avversari..

Per il resto la partita contro la formazione di categoria inferiore e largamente rimaneggiata, soprattutto in prospettiva del prossimo, ben più probante impegno dell'esordio in campionato, sabato prossimo, contro i campioni d'Italia del Napoli, ha comunque ribadito la necessità di colmare lacune tecniche e di organico. Arrivato Cheddira il faro è sul reparto difensivo dove si attende l'arrivo di un centrale. Inoltre serve un cambio agli esterni Marchizza e Oyono. Tra i nomi circolati quello di Gunter dal Verona.

IL MATCH

Il Frosinone con il Pisa è partito molto bene con Borrelli che ben servito da Caso impegna il portiere nerazzurro Nicolas in una non facile respinta al 4'. Il gol arriva poco dopo. Al 6' infatti uno splendido filtrante di Mazzitelli innesta Caso che entra in area sulla sinistra, con un paio di finte si libera del suo avversario ed il successivo cross basso viene deviato in rete da Canestrelli prima che potesse intervenire Borrelli per la più classica delle autoreti. Ci prova Nagy a reagire per il Pisa ma la partita la fanno i giallazzurri. Al 30' sul pressing a centrocampo i canarini conquistano un prezioso pallone, Harroui serve un filtrante per Caso che con due tocchi si libera in area tira a botta sicura davanti a Nicolas che d'istinto miracolosamente devia in angolo. Il Pisa cerca di uscire ma non riesce ad impensierire Turati. Al 37 su calcio di punizione la difesa del Frosinone si fa sorprendere ma Tramoni controlla male e la palla finisce tra le mani di Turati. Al 42' da un recupero difensivo di Oyono, Harroui serve ancora Caso, che innesca uno slalom tra i difensori pisani, fa tutto bene ma sbaglia il tocco finale di sinistro. Il Frosinone va al riposo in vantaggio e nel secondo tempo le squadre rientrano senza variazioni.

Dopo il riposo le squadre rientrano in campo senza novità negli schieramenti. È però il Pisa a ripartire meglio con Tramoni che servito sulla sinistra da Torregrossa fa partire un tiro dall'area che finisce sulla rete esterna. Il Frosinone cala nel ritmo. I toscani recuperano palle a centrocampo ed impensieriscono la difesa canarina. Al 59' D'Alessandro supera Harroui crossa in area dove Tramoni, solo, di testa colpisce sfiorando la traversa. Al 64' un rinvio di Nicolas fa partire la discesa sulla sinistra di Tramoni che supera due volte Baez crossando al centro dove Beruatto non è pronto alla deviazione vincente.

QUALCHE PERICOLO

È una fase dove i toscani hanno il controllo del match. Al 65' Di Francesco inserisce Kvernadze per Caso e Cuni per Borrelli. La partita stenta a alzarsi nel ritmo. Tra i canarini l'impatto al match di Kvernadze è importante ed il georgiano si fa vedere in un paio di occasioni sulla sinistra con due tiri molto insidiosi, i più pericolosi della seconda frazione per i padroni di casa. Dopo le occasioni del georgiano e di Garritano, allo scadere lo Stirpe trema. Un lancio lungo dalla difesa, mette in azione Tramoni, Oyono non riesce ad intercettare ed il trequartista pisano, solo davanti a Turati, tenta un pallonetto che finisce alto. Il match si chiude tra gli applausi di entrambe le tifoserie con i giallazzurri attesi ora alla settimana più importante di questo inizio stagione.