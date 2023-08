Venerdì 11 Agosto 2023, 07:26

Sono iniziate nella giornata di ieri presso il deposito giudiziario e sul luogo del sinistro, le operazioni peritali relative all'incidente mortale che si è verificato il 4 agosto scorso in via della Stazione a Ferentino che ha visto il coinvolgimento e la morte del giovane automobilista Jacopo Datti di Ferentino.

Il ragazzo di soli 21 anni, che si trovava alla guida di una Fiat Grande Punto, si è andato a scontrare con una Audi A3. Uno schianto terribile che purtroppo non ha dato scampo al 21 enne che a causa delle lesioni riportate è deceduto sul colpo. Le operazioni peritali sono state effettuate su incarico del sostituto procuratore dottoressa Caterina Ricca, e sono state eseguite dall'ingegnere Fabrizio Ceramponi. Nel corso dell'intervento hanno partecipato anche i carabinieri della stazione di Ferentino. E proprio attraverso il servizio dei marescialli Russo e Serino è stato possibile anche eseguire una serie di accertamenti tecnici finalizzati alla ricostruzione dinamica dell'incidente.

LE PLANIMETRIE

LA RICOSTRUZIONE

Per tale operazione è stato utilizzato un drone. Attraverso questo congegno elettronico è stato possibile effettuare rilievi planimetrici sul campo del sinistro. Per quanto riguarda i familiari della vittima erano presenti l'ingegnere Francesco Di Gennaro e l'avvocato Francesco Incelli. Il sostituto procuratore ha conferito un termine di sessanta giorni per il deposito della consulenza tecnica. La sera della tragedia che si è consumata intorno alle 23, Jacopo Datti stava rientrando dal lavoro.Il giovane che lavorava nell'azienda che si occupa della produzione di gelati "Froneri" si trovava in macchina con una sua collega a cui il giovane aveva dato un passaggio. Arrivato in via della Stazione, complice forse la scarsa visibilità dovuta ad un improvviso temporale, il ragazzo, si sarebbe andato a schiantare con l'altra vettura. Purtroppo le ferite riportate nello scontro non gli hanno dato alcuna possibilità di scampo Jacopo soccorso tempestivamente dai medici dell'ambulanza del 118 è deceduto sul colpo. La collega che viaggiava accanto a lui rimasta ferita, è stata trasportata presso il vicino ospedale dove i dottori hanno provveduto a monitorarla. Nel drammatico incidente è rimasto ferito anche il conducente dell'Audi A3. L'uomo è stato trasportato dai soccorritori presso il pronto soccorso dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. Fortunatamente l'automobilista è stato subito considerato fuori pericolo. Tornando all'incidente mortale, i periti adesso si stanno adoperando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale. Tra un paio di mesi dovranno consegnare la perizia sul tavolo del magistrato inquirente. Jacopo che viveva con la sua famiglia a Ferentino aveva soltanto 21 anni. Come tutti i ragazzi della sua età aveva sogni nel cassetto e progetti da realizzare. Quei sogni e quei progetti che sono stati spazzati via quella sera durante un temporale.