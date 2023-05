Mercoledì 3 Maggio 2023, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 09:25

Nessun proclama, anzi. L'obiettivo di inizio stagione era di fare meglio della precedente. Magari conquistare i play off sfuggiti di un soffio l'anno prima. Sotto sotto, però, vittoria dopo vittoria, il Frosinone ha cominciato a crederci. La società, la squadra, la città che non ha mai "pressato" perché a queste latitudini si guarda alle cose concrete e non c'è tempo per criticare una sconfitta, ma sempre la voglia di rifarsi alla prossima occasione. È stato così per il calcio, lo è nella vita di tutti i giorni. Lo chiamano "orgoglio ciociaro" ed evidentemente hanno ragione.

La promozione in serie A del Frosinone è frutto di questo, ma anche di chi ha saputo programmare. Dall'arrivo nell'olimpo del calcio a oggi, Frosinone rappresenta un modello anche per le cosiddette "grandi". Quelle che combattono con le plusvalenze, vedono passare i fondi monetari da un padrone all'altro, partono con grandi ambizioni e poi si arenano. Quelle alle quali vincere costa tanto, tantissimo, spesso senza un reale ritorno. Frosinone, invece, resta con i piedi per terra, è una provinciale che non si preoccupa di essere considerata tale e che ha tracciato un cammino. Lo stadio proprio (in A ce l'hanno solo Juve e Udinese), i giovani sui quali puntare, il buon rapporto con le altre società, un posto dove far crescere giocatori. Senza fare pazzie. Ma diventando "pazzi" per quei colori, mettendo insieme un intero territorio. Restando primi in classifica dall'inizio alla fine, per esempio, valorizzando giocatori che altrove non avrebbero trovato spazio. Riuscendo per la terza volta a salire nella massima serie. È quello che vi raccontiamo nelle pagine a seguire.