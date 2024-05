Pontecorvo, intossicati da sostanze chimiche al centro Poste: tre in ospedale

Paura questa mattina, poco prima delle sette, al centro di smistamento poste di via Ravano a Pontecorvo. Tre addetti sono rimasti intossicati mentre smistavano alcuni pacchi. Stando alla prima ricostruzione eseguita dai carabinieri e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, ci sarebbe stata la fuoriuscita di sostanza chimica da un pacco che era in consegna. Le tre persone sono state trasportate all'ospedale di Frosinone per accertamenti del caso. Nessuna è in gravi condizioni.

Poste italiane fa sapere che la lavorazione prosegue regolarmente.