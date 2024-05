Giovedì 23 Maggio 2024, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07:30

Anche Frosinone in pre allerta per le scosse ai Campi Flegrei. Il capoluogo ciociaro, in base al Piano di emergenza dell’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio, è punto di prima accoglienza in caso di evacuazione. Se il livello di rischio dovesse alzarsi, la popolazione del Comune di Napoli (Municipio X e Fuorigrotta) verrebbe dirottata nelle regioni gemellate, quelle che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa in funzione di un’eventuale eruzione dei Campi Flegrei o del Vesuvio.

L’intenso sciame sismico di questi giorni non ha ancora fatto iniziare le operazioni. Il codice che fa scattare la prima evacuazione è il livello arancione ovvero di preallarme. E comunque la valutazione di un’evacuazione è affidata al Dipartimento di Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o al ministero competente. Qualora dovessero verificarsi le condizioni, allora l’accordo prevede che almeno il 50 per cento dei residenti in quelle aree venga accolto nel Lazio nelle prime 48 ore, con un primo punto di approdo a Frosinone. È nel capoluogo che le persone verrebbero registrate e smistate per un’assegnazione temporanea. La capacità prevista sarebbe di circa mille persone all’ora, fino a raggiungere le 34 mila persone nei primi due giorni, con un possibile massimo di 72 mila. Si prevedono spostamenti con centinaia di pullman e decine di migliaia di auto private.

L’AREA DEL CASALENO

L’area individuata per queste operazioni è il Palazzetto dello Sport e il Casaleno dove verrebbe allestita una tendopoli. Da Frosinone, le migliaia di persone sfollate raggiungerebbero altre destinazioni e sistemazioni, ma una parte rimarrebbe sul posto. L’area è stata ritenuta strategica per la presenza del vicino ospedale Fabrizio Spaziani e del Pronto Soccorso a garanzia delle prestazioni di assistenza sanitaria necessarie, per l'aeroporto militare in caso di trasporti aerei e per una fitta e scorrevole rete stradale che comprende l'autostrada. La sua funzionalità è stata già al centro di un'esercitazione. Il piano esatto è però al momento non definibile nel dettaglio, perché legato alle condizioni contingenti.

Intanto, gli operatori della Protezione Civile sono in allerta anche a Frosinone e nel Lazio. Proprio nell’ottobre dello scorso anno l’argomento è stato al centro di un incontro avvenuto nell'aula magna della scuola Pietrobono, istituto comprensivo FR2, e inserito nell'ambito della campagna ministeriale “Io non rischio” accompagnata anche da un libricino a fumetti. I destinatari gli studenti che hanno partecipato in maniera coinvolta. Intanto ieri a Palazzo Chigi si è svolto il vertice interministeriale sull'attività sismica nei Campi Flegrei con la premier Giorgia Meloni e il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.