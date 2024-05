Venerdì 24 Maggio 2024, 06:53

Nuovo look per il campanile di Frosinone. Per il monumento simbolo della città arriva una buona notizia: il governo ha concesso i fondi per la messa in sicurezza e un restyling completo. Un intervento atteso da 46 anni, è stata nel 1978 l'ultima volta in cui il campanile venne "impacchettato" per lavori di manutenzione. Alto 62 metri, stile romanico, da tempo il monumento che svetta sulla parte più alta del capoluogo presentava i segni di una manutenzione che latitava. Emblematici i quadranti in cui si trovano gli orologi. L'intervento previsto però non è solo di natura estetica, ma funzionale anche ad un consolidamento in chiave anti-sismica. «Lo stanziamento del Governo di un milione e 600 mila euro, da parte del Governo centrale, per l'adeguamento sismico ed il completo restauro del Campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta- spiega il sindaco Riccardo Mastrangeli - è stato frutto di incontri tra i nostri enti e costituisce un ulteriore tassello nella conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Si pensi che l'ultimo intervento di una certa rilevanza, sulla struttura, fu effettuato nel 1978. Desidero ringraziare il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, la Sovrintendenza Archeologica e alle Belle Arti e Paesaggio e il consigliere comunale Franco Carfagna».

Il finanziamento è inserito nell'ambito della linea di azione 1 dell'investimento 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)', in attuazione del Pnrr. «Il campanile aggiunge Mastrangeli - con la sua bellezza, non è solo un punto di riferimento architettonico, ma anche un simbolo di identità di tutta la nostra comunità. L'amministrazione crede nell'importanza della salvaguardia della nostra storia e nella promozione della nostra cultura. Il restauro del campanile, in particolare, arricchirà non solo il nostro presente, ma anche il futuro delle generazioni a venire».

Anche dal capogruppo di Fratelli D'Italia del comune di Frosinone, Franco Carfagna, esprime soddisfazione per la notizia dello stanziamento dei fondi: «Per noi frusinati il campanile il simbolo identitario della città. Questi fondi serviranno per l'adeguamento sismico ed il completo restauro. La vicinanza del governo alla nostra città ci fa grande piacere e non può che renderci orgogliosi come Fratelli d'Italia».

IL CASO PARCHEGGI

Sempre in riferimento al centro storico si segnala la richiesta da parte dei Socialisti di metter mano alla questione parcheggi a fronte dei lavori in corso a Largo Turriziani e Piloni. Il segretario Matteo Zemblaku e il vice Chiara Scarpino Schietroma chiedono al sindaco «di adoperarsi per rendere pienamente fruibile il parcheggio multipiano e riattivare la relativa scala mobile, onde alleviare i disagi dei cittadini e venire incontro alle giuste necessità dei commercianti, fortemente penalizzati dall'aggravamento del problema parcheggi».