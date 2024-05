Pertosse bambini, da inizio anno si registrano tre morti e l'800% dei ricoveri in più rispetto all'anno scorso

C'è un aumento di grosse proporzioni di casi di pertosse nei bambini. I pediatri hanno lanciato un allarme per neonati e lattanti non vaccinati. Dall'inizio dell'anno si registrano tre morti mentre i ricoveri dei piccoli sono aumentati dell'800% rispetto a quelli dello scorso anno. Da gennaio a maggio del 2024 sono state 110 le ospedalizzazioni con oltre 15 ricoveri in terapia intensiva di piccoli lattanti. L'allarme della Società italiana di pediatria segue quello lanciato recentemente dall'European centre for disease prevention and control (Ecdc), che aveva segnalato quasi 60mila casi di pertosse in Europa nel 2023 e fino ad aprile 2024, in crescita di oltre 10 volte rispetto al 2022 e 2021. La maggior parte dei casi di pertosse è stata registrata in Campania, Sicilia e Lazio.