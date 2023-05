Frosinone in serie A, domani in edicola un inserto speciale e il poster della squadra

La festa durata per tutta la notte, la terza promozione in serie A (per la prima volta da capolista), il racconto dei protagonisti, la cavalcata da inizio stagione a oggi, le pagelle del campionato. Questo e tanto altro nell'inserto che domani - 3 maggio - sarà in edicola con il nostro giornale. Accompagnato da un poster da conservare, celebrativo della conquista del campionato. Un numero da non perdere, per i tifosi, gli appassionati e non solo.