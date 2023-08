Alatri, auto in fiamme: paura in via Aldo Moro

Momenti di tensione questa mattina, attorno alle 9,30, su Via Aldo Moro, in località Cosciano per un veicolo in fiamme. La prontezza del guidatore, un 59 enne di Alatri, ha fatto si che non ci fossero conseguenze sulle persone, anche se il veicolo, un'Audi bianca, è rimasto notevolmente danneggiato. Appena ha notato il fumo denso uscire dal cofano, l'uomo ha accostato a lato della carreggiata, è sceso dalla macchina ed ha allertato i Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati prima gli agenti della Polizia Locale della città ernica, a seguire i pompieri che hanno potuto domare l'incendio. Al vaglio dei Vigili del Fuoco le cause dell'innesco che, probabilmente, sono riconducibili a qualche difetto tecnico del veicolo. Il traffico sull'arteria principale di ingresso ed uscita dalla città è rimasto rallentato per circa un'ora.