Sabato 20 Aprile 2024, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 08:14

Il Motor Show saluta Frosinone e si trasferisce ad Alatri. Dopo un lungo tira e molla con la Commissione di Vigilanza gli imprenditori organizzatori dell’evento hanno deciso di andare via dal capoluogo e di chiedere una nuova area in altro comune limitrofo. È questo l’epilogo per un pasticcio burocratico che ha visto come protagonisti principali da un lato i membri della Commissione di Vigilanza sugli Eventi e Spettacoli e dall’altra gli stessi organizzatori.

Ieri la decisione dopo la presentazione di alcune prescrizioni che si sarebbero potute tranquillamente superare perché riguardavano alcune specifiche certificazioni già in possesso della società del Motor Show. Ma è spuntato un altro problema, questa volta di natura urbanistica.

IL TIRA E MOLLA

Il parcheggio posto di fronte al palazzo della Sif in via Valle Fioretta, è di pertinenza e fa parte degli standard urbanistici del palazzo che ospita sia l’Agenzia delle Entrate che, a piano terra, il supermercato Md. Così la sua occupazione avrebbe causato probabilmente l’istanza di chiusura del supermercato in quanto mancavano i parcheggi necessari. Qualcuno aveva fatto notare che quel parcheggio era anche ad uso dei pendolari e che per due settimane non lo hanno potuto avere a disposizione.

Fatto sta che ieri stesso, capito l’antifona, gli organizzatori hanno cambiato obiettivo: si sono rivolti al proprietario dell’ipermercato Panorama all’interno del territorio di Alatri, per chiedere la disponibilità di una parte del grande parcheggio a disposizione del centro commerciale. Permesso concesso nel tardo pomeriggio di ieri. In comune le assicurazioni agli organizzatori pervenute da più parti si sono poi rivelatesi inaffidabili.

Ora cosa succede? La commissione di Vigilanza è stata riconvocata per martedì (è la terza riunione per questo spettacolo). In caso di ok definitivo che si traduce nel rilascio del cosiddetto identificativo di un’autorizzazione per un una nuova attrazione da esibire al pubblico, a quel punto gli organizzatori, sempre dopo aver formalizzato una Scia questa volta al comune di Alatri, potranno smontare le attrezzature in via Valle Fioretta e trasferirsi sulla Casilina nord all’interno del parcheggio del centro commerciale.

LE DATE

Gli spettacoli inizialmente previsti dal 12 al 22 aprile sono stati riorganizzati ora dal 25 aprile al 1° maggio. Al momento, stante alle fonti degli organizzatori, sono stati già staccati oltre 600 biglietti per assistere alle acrobazie delle roboanti auto e moto che verranno recuperati in occasione degli spettacoli che si svolgeranno ad Alatri.

Di certo Frosinone, al di là delle singole responsabilità, ha perso l’ennesima occasione di ospitare un evento comunque molto atteso dagli appassionati del genere. Possibile che non si poteva trovare un’area alternativa dove poter svolgere questa manifestazione? In passato per esibizioni simili venne scelto anche piazzale Europa ma ci sono anche i due parcheggi a valle dell’amministrazione provinciale che potrebbero essere utilizzati per manifestazioni dello stesso genere. A distanza di 15 giorni, dopo aver assistito ad una campagna pubblicitaria importante e a costi da parte degli organizzatori i bolidi restano con i motori spenti. Si accenderanno forse il 25 se martedì arriverà l’ok. Per il momento a far rumore sono solo le polemiche e le brutte figure fatte.