Adolescente spara per "gioco" con un'arma ad aria compressa e ferisce un amico

Uno scherzo di pessimo gusto ha rischiato di finire molto male. E' accaduto ad Alatri, dove un ragazzino di 15 anni è stato raggiunto alla testa da un pallino, esploso da un amico che aveva con sé un'arma ad aria compressa. La vicenda, riportata da un quotidiano locale, per fortuna non ha avuto esiti più gravi. La vittima è tornata a casa dopo che il pallino è stato rimosso dal cuoio capelluto all'ospedale "San Benedetto" di Alatri e i genitori non hanno inteso sporgere denuncia nei confronti dell'altro adolescente che per "divertirsi" ha deciso di utilizzare quell'arma.

