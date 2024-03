Alatri, in giro con un etto di cocaina: arrestato un 25enne

In giro con 100 gr. di cocaina: Arrestato dai Carabinieri. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 25enne, residente ad Alatri. Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine perché dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla vista di una pattuglia di Carabinieri ha tentato di sfuggire al loro controllo lanciandosi ad alta velocità nel traffico. I militari lo hanno inseguito, ma, poco dopo, vistosi braccato, il ragazzo ha abbandonato la sua auto tentando di fuggire in un campo pieno di rovi: raggiunto e, dopo una breve colluttazione, bloccato e tratto in arresto.

I militari lo perquisiscono ed all’interno dell’autovettura abbandonata in precedenza trovano oltre 100 grammi di cocaina.

A seguito della convalida, il Giudice disponeva nei confronti del prevenuto la custodia cautelare in carcere.