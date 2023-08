Giovedì 24 Agosto 2023, 07:29

Ettari di vegetazione, tra uliveti e macchia mediterranea, arsi da un vasto incendio boschivo che, per oltre dodici ore, ha tenuto impegnati vigili del fuoco, carabinieri forestali e protezione civile. E' quanto accaduto tra la serata di mercoledì e ieri mattina ad Esperia. L'allarme è stata lanciato nella prima serata di mercoledì, quando alcuni cittadini hanno segnalato il fumo e le fiamme in località Bocche, alle pendici di Monte Vetro a Monticelli di Esperia. Nella zona sono intervenuti i volontari della protezione civile, assieme ai vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Nel giro di un paio di ore le lingue di fuoco nella parte bassa sono state domante, ma il grosso dell'incendio si è sviluppato, pian piano nella parte alta. Le operazioni di spegnimento, poco prima della mezzanotte di mercoledì, sono state interrotte in attesa dell'intervento dei velivoli. Ieri mattina presto un elicottero ha eseguito diverse ricognizioni fino al totale spegnimento.

LE REAZIONI

VILLA SANTA LUCIA

PICO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un gesto doloso», dice il vice sindaco Maddè Guglielmo. «Sono stati i cittadini a segnalarci le prime fiamme e, immediatamente, sono state avvertite le autorità preposte allo spegnimento. Purtroppo - aggiunge - viviamo un periodo in cui ci sono troppi interessi attorno ai roghi. Capire perché qualcuno ha innescato le fiamme nella nostra zona è difficile, ma resta un fatto gravissimo. Visto quanto accaduto siamo in allerta sul territorio per spegnere sul nascere ogni azione che può nuocere alla natura».Il sindaco Giuseppe Villani ha seguito da vicino l'evolversi dell'emergenza legata al vasto incendio. «Anche questa volta - ha spiegato - dobbiamo ringraziare il tempestivo intervento delle unità, tutte, antincendio». Tanta la rabbia dei residenti della zona, già in passato oggetto di importanti incendi boschivi.Altro rogo c'è stato nella tarda mattinata di ieri tra Piedimonte e Villa Santa Lucia, in località Colle San Martino, lungo la Provinciale. Sono state lambite le abitazioni. Sul posto, per tutto il pomeriggio hanno lavorato diverse squadre dei Vigili del Fuoco, la protezione civile di Piedimonte, la polizia locale di Villa Santa Lucia e un elicottero dei Vigili del Fuoco. Nel tardo pomeriggio è intervenuto anche un canadair, ci sono stati diversi lanci dopo l'interruzione della linea elettrica situata in zona. «Questo - ha spiegato il sindaco Capraro - per consentire un intervento in sicurezza.Ho fatto giri di perlustrazione per meglio comprendere che tipo di attività svolgere per evitare certi eventi. È necessaria la massima collaborazione e come sempre vi rinnovo l'invito a tenere puliti terreni privati e giardini», ha concluso il primo cittadino.Un altro incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri alle porte di Pico: c'è stato, anche in questo caso, l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile.