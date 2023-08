Vallecorsa, domenica di fuoco: canadair in azione per domare tre grossi incendi

Vallecorsa, borgo ciociaro di duemila anime, sta andando a fuoco da ieri sera. Fino alla mattinata di oggi, domenica 27 agosto, si sono sviluppati tre incendi in punti ben distanziati tra di loro. A contrastarli canadair dei vigili del fuoco ed elicotteri anticendio della protezione civile.

Il primo incendio è scoppiato in contrada Valle Cupa, lungo il versante di Suddiano, nei pressi della Quercia del monaco, ai confini con Lenola. Il secondo dalla parte opposta, tra le contrade Morleta e Spadata, verso Castro dei Volsci. Il terzo in località Arvoletto, ossia la collina antistante al paese.

Le operazioni di spegnimento

L'incendio tra Vallecorsa e Castro è stato domato in nottata, ma gli altri due continuano a devastare ettari ed ettari di vegetazione.

Al momento vigili del fuoco e protezione civile stanno concentrando i loro sforzi sullo spegnimento del rogo di Suddiano.

È stato ormai richiesto l'intervento di un canadair dopo che un elicottero antincendio della protezione civile ha tentato vanamente di domare le fiamme per oltre un'ora.

Ondata di incendi

Sta presenziando, oltre al direttore delle operazioni di spegnimento, il sindaco di Vallecorsa Anelio Ferracci. «In contrada Spadata, invece, è stato già fatto un intervento stamattina - aggiorna il primo cittadino -. Purtroppo, però, pare che l'incendio stia riprendendo anche lì».

Tornando quasi fino alla Quercia del monaco, ormai in territorio di Lenola, la strada regionale era stata chiusa a inizio settimana per un altro incendio. Le fiamme, purtroppo, avevano raggiunto la Sr 637 di Frosinone e di Gaeta e creato pericoli per gli automobilisti.