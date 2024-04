L'eurodeputata Veronica Rossi lascia la Lega e aderisce a Fratelli d'Italia

L'europarlamentare Maria Veronica Rossi lascia la Lega e approda in Fratelli d'Italia. A darne notizia è stata lei stessa e l'annuncio arriva alla vigilia della presentazione delle candidature. La Rossi era data in lista, ma in provincia corre anche Mario Abruzzese per la Lega e non è da escludere che sia questo il motivo dell'addio.

«Dopo dieci anni di militanza, ho deciso di prendere una decisione importante: lascio la Lega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una decisione sofferta, ma inevitabile, perché, ormai, all’interno del mio vecchio partito si erano create delle condizioni tali da non consentire più lì il prosieguo della mia esperienza politica. Sono stati dieci anni fantastici nei quali ho vissuto momenti belli ed esaltanti ed altri meno belli. Ho avuto modo di conoscere persone meravigliose con le quali ho stretto rapporti sinceri, che vanno al di là delle contingenze politiche e alle quali sarò sempre legata. Al partito ho dato tanto e ho anche ricevuto, ma si arriva, ad un certo punto, a dover fare delle scelte, a cercare nuovi stimoli». Dopo aver ringraziato chi è stato al suo fianco, da Salvini in giù, l'eurodeputata ciociara afferma: «Ritengo che sia giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso politico, sempre nella grande famiglia del centrodestra, che mi consenta di esprimere appieno le mie idee e le mie convinzioni. Per questo ho scelto di aderire a Fratelli d’Italia, convinta da un progetto politico solido e di lungo respiro nel quale poter continuare in maniera forte a portare avanti le mie battaglie sulla difesa dei valori della nostra società, degli interessi dei nostri operatori economici, sulla valorizzazione dei nostri giovani e sulla difesa delle donne. Entro in punta di piedi in questa nuova realtà con la volontà di dare un contributo alla crescita del partito, del Paese e dei nostri territori».