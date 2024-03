Vince un milione di euro al Million Day, è caccia al fortunato ad Alatri

A distanza di poco più di un mese dai due milioni di euro vinti con la serie natalizia del Gratta e Vinci in via Martiri Ungheresi, la 'Dea Bendata' bacia di nuovo la cittadina ernica. La fortunata ricevitoria è Baldassarre in pieno centro, a poche centinaia di metri dalla piazza principale della città. Ancora nessuna notizia sul vincitore o la vincitrice ma si suppone che sia del paese, visto che la clientela è al 90% di Alatri. Entusiasmo alle stelle tra i titolari e i dipendenti che hanno brindato e si aspettano un segnale dal fortunato vincitore.

