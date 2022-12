Sabato 31 Dicembre 2022, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 09:14

AIntesa come la massima serie. Vero, guai a parlarne prima ma visto l'andamento del Frosinone a questo punto della stagione è senza dubbio il nuovo obiettivo di squadra e società.

BIl burrone di Alvito nel quale ha perso la vita Paola Spalvieri, donna di 56 anni, romana, che stava raccogliendo fiori mentre era in vacanza. I familiari hanno presentato richiesta di risarcimento danni al Comune: il pericolo non era segnalato.

C La corte di Cassazione rende definitiva la condanna nei confronti degli assassini di Emanuele Morganti: 14 anni per omicidio preterintenzionale a Michel Fortuna, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, assolto il padre di quest'ultimo.

D Il test del Dna fetale aveva sbagliato, ma in sala parto nessuno si è accorto che era venuta al mondo una bambina e non un maschietto. La notizia sconvolgente data alla mamma di Ceccano solo ore dopo il parto. Le contestazioni alla Asl.

E Elezioni amministrative e politiche nel giro di pochi mesi, la destra conferma il suo predominio. Riccardo Mastrangeli è eletto sindaco di Frosinone, il suo predecessore Nicola Ottaviani deputato. Si conferma in Parlamento Massimo Ruspandini, il boom di Fratelli d'Italia porta alla Camera anche Paolo Pulciani.

F Pena ridotta in appello per l'omicidio del piccolo Gabriel Feroleto, la mamma condannata a 16 anni. Tutti sapevano del suo disagio mentale ma nessuno l'ha aiutata.

G Come Fabio Grosso, il mister che dopo aver sfiorato i play off nella scorsa stagione sta guidando il Frosinone al vertice della serie B.

H L'Historiale di Cassino. il Museo multimediale che racconta il dramma della seconda guerra mondiale, realizzato da Carlo Rambaldi, due volte premio Oscar per gli effetti speciali, è ormai un punto di riferimento per chiunque voglia approfindire quanto accaduto lungo la linea Gustav e nella città martire.

IGli intossicati al campeggio di Trevi nel Lazio a Ferragosto. Una cinquantina di persone portate in diversi ospedali, accertamenti della Asl, l'ipotesi salmonella e soprattutto una vacanza rovinata.

JL'artista Jago, al secolo Jacopo Cardillo, affermato scultore a livello internazionale, insignito del titolo di Accademico d'onore all'accademia di belle arti di Frosinone: «Una città come la nostra è un valore» - ha detto ricevendo il riconoscimento.

K Piazzale Kambo, nei pressi della stazione del capoluogo, è ancora in fase di cantiere e i disagi per i pendolari sono notevoli. Avviate iniziative per recuperare posti auto, ma intanto fioccano multe.

LLoriana Sasso, la donna di Sora che da una foto trovata in garage scopre di essere stata adottata e riesce a ritrovare grazie ai social la madre naturale, in Croazia. Appena nata Loriana era stata venduta dalla nonna e poi adottata da una coppia di Frosinone che non le aveva mai raccontato la sua vera storia.

M Maurizio Cocco, l'imprenditore di Fiuggi è ancora detenuto in condizioni disumane in Costa d'Avorio. Nel Paese si trova anche la moglie, impossibilitata a rientrare in Italia perché le è stato tolto il passaporto. L'uomo è accusato di traffico di droga, ma in realtà con gli stupefacenti ha dimostrato di non entrarci nulla. Al caso lavora anche la diplomazia italiana, con l'interessamento diretto del ministro Antonio Tajani.

N Nicolò, il bambino di 8 anni ucciso dal Covid. Una storia straziante che ha gettato nella disperazione la famiglia e la città di Alatri, dove viveva. Era andato in ospedale per la febbre ma lì nessuno si sarebbe accorto per tempo che le sue condizioni peggioravano, senza riuscire a trasferirlo a Roma.



O Gli omicidi. Quello di Romina De Cesare, uccisa con 14 coltellate dall'ex fidanzato nel loro appartamento in pieno centro, a Frosinone. Era l'ultima notte che la ragazza avrebbe passato lì, condivideva la casa con l'assassino perché avevano perso il lavoro e non potevano sostenere le spese. Omicidio anche a a Morangis in Francia, con l'uccisione di Sebastien Caira, di Gallinaro. Arrestata la compagna.

P Come Provincia ma anche Antonio Pompeo. L'ente è stato guidato per dieci anni dal dimissionario sindaco di Ferentino che ha provato a farne la Casa dei comuni e si è affermato anche tra i colleghi italiani. Da un paio di settimane al posto di Pompeo è stato eletto Luca Di Stefano, sindaco di Sora, il più giovane presidente di Provincia in Italia.

Q La giovane Benedetta Quadrozzi, colta da malore mentre giocava a tennis a Frosinone e morta qualche giorno dopo in ospedale. La città, a partire dai compagni di scuola, si è stretta al dolore della famiglia.

R Vale a dire Albino Ruberti, protagonista del video con minacce ai fratelli De Angelis al termine di una cena post comizio alla Taverna di Frosinone. Una vicenda che ha causato grande scalpore, ha portato alle dimissioni di Ruberti da capo di gabinetto del sindaco di Roma, ma alla fine non ha avuto risvolti penali.

S Serena Mollicone senza giustizia. Assolti dalla Corte d'assise di Cassino Marco Mottola, il padre Franco e la madre Annamaria, insieme al carabiniere Vincenzo Quadrale e all'appuntato Francesco Soprano. Tafferugli all'uscita del palazzo di giustizia.

T Riaperta la Certosa di Trisulti, grazie a Laziocrea. Migliaia di visitatori e una serie di eventi nella struttura al centro per anni di un contenzioso con i sovranisti di Steve Bannon

U Come il gesto unico del titolare del supermercato Se Bon di Ferentino che resosi conto delle condizioni di indigenza di un'anziana che aveva rubato una scatoletta di tonno, le regala la spesa. La donna aveva chiesto di non denunciarla temendo lo sapessero i nipoti. Il negoziante: «Poteva essere mia madre».

V Violenza sulle donne, una piaga senza fine. Continui casi, denunce, ma ancora un fenomeno che non si riesce a frenare, nonostante gli impegni e i protocolli sottoscritti in ogni sede.

W Willy Monteiro Duarte, barbaramente ucciso a Colleferro nel settembre del 2020. Condannati all'ergastolo dalla Corte d'assise di Frosinone i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 21 anni a Mario Pincarelli e 23 a Francesco Belleggia.



X È il segno del pareggio nelle partite di calcio, quello sconosciuto al Sora che nel campionato di Eccellenza dopo aver vinto la prima partita ha infilato 15 vittorie di fila, record di tutti i tornei in Italia.

Y Muore durante il conflitto in Ucraina Yaroslav Bolgov, 32 anni, dopo essersi arruolato con l'esercito russo. Era cresciuto ad Arce

Z, Ztl e polemiche ovunque. Dal capoluogo, dove i limiti di inquinamento sono stati abbondantemente superati, ad Alatri e Anagni, ma anche a Cassino. Appena un Comune prova a istituire zone a traffico limitato non mancano gli scontenti.

