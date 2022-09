Italiano ucciso in Francia con una coltellata dalla compagna: è un 42enne ciociaro

Una lite in famiglia è finita in tragedia: Sebastiano Caira di 42 anni, originario di Gallinaro, in provincia di Frosinone è stato freddato con una coltellata al petto sferratagli dalla compagna. L'omicidio si è consumato nella serata del 31 agosto scorso, ma la notizia è piombata nel paese di origine solo nel pomeriggio di oggi. A ricordare l'uomo il vice sindaco del centro della Valle di Comino e assessore provinciale, Luigi Vacana.

Il ricordo del sindaco

«Con il sorriso di Sebastiano è cresciuta un’intera generazione e lo porteremo dentro sempre. La nostra comunità scioccata si stringe intorno ai genitori, ad Alessandro e alla famiglia, nello straziante dolore per la tragedia avvenuta a Parigi», ha scritto l'amministratore locale su un gruppo social. A Gallinaro vivono i genitori della vittima che da anni fanno la spola con la Francia.

L'ufficio del procuratore di Evry ha aperto un'indagine per omicidio e la compagna della vittima, una 38enne, su ordine del magistrato è stata arrestata. In casa al momento del fatto c'era anche il figlio di 16 anni della coppia, il quale sarà ascoltato per capire cosa sia accaduto e come sia matura la violenta lite.