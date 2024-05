Martedì 7 Maggio 2024, 07:00

Beve la varechina mentre la madre sta facendo le pulizie, bimbo di tre anno salvato dagli operatori sanitari del 118. La prontezza di infermieri e medici ha evitato che il piccolo avesse gravi conseguenze.

Paura ieri pomeriggio a Morolo, in località Cerquotti. Erano circa le 16. Il bambino stava giocando mentre la madre stava svolgendo i lavori domestici e nel contempo teneva d’occhio il figlio. Ma è bastato un momento di distrazione, pochissimi secondi. Il bambino, che come tutti a quella età in cui si comincia a camminare sono molto curiosi, è andato in bagno ha aperto una delle bottiglie che ha trovato. Era varechina. Ad un certo punto ha iniziato a piangere e a lamentarsi, la mamma è corsa da lui e si è resa subito conto di quello che era successo. Anche perché vicino al figlio c’era la bottiglia di detersivo ancora aperta. La gola si era nel frattempo arrossata. La madre, nonostante tutto, non si è fatta prendere dal panico e ha avuto la freddezza di non perdere un istante per i soccorsi.

LE MANOVRE DEI SANITARI

Gli operatori del 118 sono arrivati nel giro di pochi minuti, nel frattempo era stato richiesto anche l’intervento di un’eliambulanza. Sul posto anche i carabinieri. I sanitari, come prima cosa, hanno eseguito delle manovre che hanno consentito di far espellere al bambino il liquido ingerito. Un intervento che si è rivelato provvidenziale perché ha evitato che l’assunzione del liquido potesse intaccare gli organi vitali. Una volta messo in salvo, il piccolo, ancora impaurito, è stato portato sull’eliambulanza che è partita alla volta dell’ospedale “Bambin Gesù” di Roma, specializzato per le emergenze pediatriche.

Il bambino è fuori pericolo, ma verrà sottoposto a tutti gli accertamenti per scongiurare ogni eventuale complicazione. Per fortuna la quantità di varechina ingerita era modesta e gli operatori del 118 hanno potuto metterlo subito in salvo. Resta il grande spavento sia per la madre che per il piccolo.