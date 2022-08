Donna cade in una scarpata mentre raccoglie fiori e muore, la tragedia ad Alvito

Tragedia scuote la Valle di Comino. Una donna di Alvito è stata trovata morta nella notte dopo ore di ricerche. Era uscita nella giornata di ieri per raccogliere dei fiori quando, per cause in corso di accertamento, è finita in una scarpata. Del caso si stanno occupando i carabinieri della locale stazione al comando del luogotenente Pagliaroli. La salma, recuperata dalla ditta Polsinelli, è stata trasferita presso la camera mortuaria del Santissima Trinità per l'ispezione cadaverica.