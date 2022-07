Venerdì 15 Luglio 2022, 23:43 - Ultimo aggiornamento: 23:48

Quando sono usciti dal Tribunale, i Mottola sono stati letteralmente inseguiti da una folla inferocita, composta anche da insospettabili signore e anziani, che urlava: «Assassini! Me...! Bastardi! Vergogna!». All’inizio non c’erano nemmeno i carabinieri a scortarli. Sono stati spintonati e insultati, solo gli avvocati facevano da scudo. Si sono dovuti rifugiare in un bar per scampare a un tentativo di linciaggio.