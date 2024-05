Cassino, rissa per una ragazza:16enne pestato dall’ex finisce in ospedale

Ancora un episodio di movida violenta, l’ennesimo. Una ragazza contesa dietro la rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica nel pieno centro di Cassino, a pochi passi dal teatro Manzoni e dal ‘salotto pedonale’ di piazza Diamare. Nel primo caso si è registrato un litigio abbastanza acceso tra due gruppi di adolescenti. Dopo la mezzanotte la situazione è degenerata ed è scoppiata un'altra rissa e sono iniziati a volare calci, pugni e schiaffi. Protagonisti sempre gruppi di adolescenti e giovanissimi. In particolare, a darsele di santa ragione, sono stati due ragazzi minorenni: il movente del litigio, da quel che si apprende, una ragazza contesa. A sfidarsi sono stati due ex della stessa ragazza. Le urla hanno svegliato i residenti che hanno dato l’allarme.

Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine tutti però si sono dileguati, ad avere la peggio è stato un sedicenne che ha dovuto ricorrere alle cure mediche del ‘Santa Scolastica’ per le ferite riportate.

Il giovane è infatti rimasto a terra sanguinante. Gli investigatori cercano elementi utili nelle nuove telecamere installate in centro per capire perché è scoppiata la rissa e chi sono tutti coinvolti. Quel che è certo è che nonostante il nuovo circuito di videosorveglianza, l’assunzione dei nuovi vigili e i cosiddetti ‘steward’ che sorvegliano i locali del centro, a Cassino il fenomeno della movida violenta è duro a morire e protagonisti di risse e alterchi sono quasi sempre giovanissimi, anche adolescenti. Il sindaco Enzo Salera evidenzia come la città sia diventata molto attrattiva per i giovani, soprattutto durante i weekend, e sottolinea: «Quest’ultimo casso di violenza non è legato alla movida. Comunque Cassino è sorvegliata da una pattuglia della polizia e da una dei carabinieri, evidentemente non sono sufficienti in una città ci sono migliaia di giovani, ».

CAOS IN STRADA ANCHE SORA E ISOLA

Disordini, la scorsa sera, si sono registrati anche lungo la strada che collega Sora ed Isola Liri. Erano circa le 22 quando erano le 22 quando un carabiniere della stazione di Fontana Liri, in quel momento fuori servizio e dunque in abiti civili, lungo il tragitto - ed in particolare lungo la Via Borgo San Domenico - improvvisamente si è trovato dinanzi una grande confusione e le autovetture che lo precedevano si fermavano. Sceso per capire cosa stava succedendo, il militare ha notato che poco più avanti un giovanesi era messo a centro strada e urlando contro le persone e gli automobilisti, li offendeva, minacciava addirittura colpiva i veicoli. A quel punto il carabiniere ha allertato la centrale operativa e intanto si è qualificato intimando al giovane di togliersi dalla strada. L’uomo ha continuato con urla e offese e stando. In quel momento è sopraggiunta la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile. L’uomo, incontenibile e violento, ha continuato ad urlare e minacciare: i militari sono però riusciti ad avere la meglio. A finire in carcere per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale è stato un 24enne nato in Brasile. L’arresto è stato convalidato.