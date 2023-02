Alatri, caccia agli assassini di Thomas. Blitz dei carabinieri in corso

I carabinieri stanno passando al setaccio Alatri da questa mattina, anche con l'ausilio di un elicottero dei forestali oltre che con diverse pattuglie. Si tratta di accertamenti legati all'omicidio di Thomas Bricca, anche se da fonti ufficiali non arrivano conferme in tal senso. Sin dall'inizio delle indagini, del resto, la Procura ha imposto massimo riserbo sulla vicenda.

I controlli si concentrano in particolare nella zona delle "Fraschette". Ci sono anche le unità cinofile e sono in corso delle perquisizioni. Una nella casa materna dei sospettati, un'altra nei pressi della stazione. Sono almeno cinque le abitazioni visitate dai carabinieri, i quali parlano di «controllo straordinario del territorio» e non forniscono particolari ulteriori sui controlli. L'unica certezza - al momento - è che nessuno è stato ancora iscritto nel registro degli indagati.

In serata si è diffusa la notizia del ritrovamento con conseguente sequestro di un casco, ma i carabinieri non danno conferma. Dalla Procura non vengono fornite ulteriori informazioni.