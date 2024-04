Casa in fiamme, anziani salvati ma abitazione distrutta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa in fiamme nella notte, due anziani messi in salvo dai Vigili del fuoco. Il fatto che poteva avere conseguenze davvero più tragiche si è verificato in una abitazione di Tecchiena. Il fuoco ha sorpreso i proprietari dell'abitazione mentre stavano dormendo. Fortunatamente il fumo acre che si era già propagato nella casa ha messo in allarme i vicini che hanno allertato immediatamente i pompieri. I due anziani sono stati messi in salvo ma la casa è andata completamente distrutta. Mentre scriviamo i Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'intera zona.